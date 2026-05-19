Le luci del cabaret illuminano la capitale francese, e fanno emergere le crepe di una città in piena trasformazione nella serie tv “Montmartre” che si prepara a sbarcare in Italia. Mediaset ha acquisito i diritti sulla serie evento francese ambientata nella Parigi 1899, e presto la vedremo in prima visione assoluta su Canale 5.

Montmartre, la trama

La trama ci riporta indietro nel tempo, e più precisamente nel 1899. A quell’epoca Montmartre era un quartiere che vibrava di contrasti e immerso in profondi cambiamenti. La Belle Epoque parigina non traspariva solo negli spettacoli e nell’eleganza di quello che era il cuore pulsante della cittadina francese, ma anche nel desiderio di emancipazione che già qualcuno iniziava a mettere in discussione.

In questo clima fatto anche di tensioni sociali è ambientata Montmartre, una serie tv che ha il pregio di raccontare un contesto storico che non si limita a fare da sfondo, ma entra nella vita dei personaggi, condizionando le loro scelte e amplificando i tanti conflitti.

I personaggi principali della trama

Tra i personaggi troviamo Céleste, una ballerina di cancan pronta a sfidare le convenzioni. Pur di affermare la sua libertà, Céleste è disposta a trasformarsi in una donna scandalosa.

Accanto a lei c’è Arsène, rampollo di una famiglia industriale. Il ragazzo è combattuto tra il desiderio di vivere la vita secondo le sue regole e il dovere di apparire come tutti si aspetterebbero dall’erede di una famiglia così prestigiosa.

A completare il terzetto troviamo poi Rose, cresciuta nel ghetto. La giovane è abituata a camminare lungo un percorso duro, fatto di privazioni e violenza, ed è sempre in lotta per riuscire a trovare il proprio spazio.

Le loro storie, che all’inizio scorrono su binari separati, sono destinate a intrecciarsi, dando vita a una serie di vicende nelle quali si alternano ambizioni, cadute e desideri di riscatto. La capitale francese – oggetto in quegli anni di profonde trasformazioni – non si limita a fare da scenario alla trama ma si trasforma in una presenza reale, che con le sue contraddizioni finisce per influenzare le singole scelte dei protagonisti. E mentre a Montmartre tutto cambia forma, nessuno finisce per rimanere dove pensava di essere.

Quante puntate sono?

La serie tv evento si compone di un’unica stagione, per un totale di otto puntate della durata di 52 minuti circa ciascuna.

Mediaset, dopo aver acquisito i diritti, ha reso noto che saranno trasmesse in prima visione assoluta in Italia, nella prima serata di Canale 5. Con questa decisione la rete del Biscione conferma la strategia Mediaset di dedicare la prima serata sulla rete ammiraglia alle grandi produzioni internazionali.

Montmartre, il cast

Ecco il cast completo della serie tv Montmartre:

Alice Dufour: Céleste Tessandier

Victor Meutelet: Arsène Larcourt

Claire Romain: Rose Joubert

Hugo Becker: ispettore Léon Blanchard

Pablo Pauly: Youri Kroll, direttore artistico del cabaret l’Éléphant Rose

Mathilde Seigner: Augustine Larcourt, madre di ‘Arsène

Roxane Turmel: Madeleine, amica di Céleste

Clément Moreau: Georges Larcourt, fratello di ‘Arsène

Nicolas Martinez: Ernest

Valérie Karsenti: Sarah Bernhardt

Antoine Besson: Henri de Toulouse-Lautrec

Benjamin Baroche: Maurice Larcourt, padre di Arsène

Cristiana Reali: la contessa Ismérie de La Landes d’Orges

Mikaël Mittelstadt: il conte Charles de La Landes d’Orges

Axel Mandron: Octave

Thibault de Montalembert: il giudice Rochefort

Michaël Erpelding: La Corde

Pierre Cévaër: Apache

Lizéa Conigliaro: figlia di Céleste

Pasquale d’Inca: Raoul, detective

Damien Jouillerot: Bébert

Charles Clément: René Najar

Éric Herson-Macarel: Émile Castelnau

Montmartre, quando in TV?

Come anticipato, gli otto episodi della serie tv francese saranno trasmessi in prima serata su Canale 5. Al momento Mediaset non ha ancora resa nota la data di uscita, ma siamo sicuri che non dovremmo attendere a lungo per vedere questa storia in TV.

Sulla rete è infatti già apparso il promo, che annuncia l’arrivo di questa serie tv, che promette di avere tutti gli “ingredienti” per tenerci incollati davanti al teleschermo.