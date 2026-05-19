Un nuovo colpo di scena terrà con il fiato sospeso i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nel corso degli episodi presto in onda su Rete 4 vedremo Lorenzo de la Mata finire in carcere. Il capitano sarà condotto via dalla tenuta dal sergente Fuentes. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame spagnole La Promessa: la vendetta di Curro

Nessuno riuscirà a convincere Curro che il capitano de la Mata sia davvero estraneo alla morte della sorella Jana. Per questo motivo il valletto non si darà pace e cercherà in ogni modo di incastrarlo.

L’occasione si presenterà nel momento in cui Angela – mentre sarà alla ricerca di qualcosa che possa inchiodarlo per l’omicidio di Jana – troverà alcuni documenti che attestano il suo coinvolgimento nel traffico illegale di armi.

Con una documentazione così compromettente, Curro penserà di riuscire a farlo finire in carcere, seppur con un’accusa diversa. Il ragazzo contatterà così il sergente Fuentes, che dopo essersi accordato con lui farà irruzione a La Promessa.

Lorenzo condotto via dalla tenuta: news La Promessa

Una giornata che apparentemente inizierà come tante, si rivelerà drammatica per il capitano Lorenzo de la Mata. Mentre l’uomo sarà riunito con il resto della famiglia intorno al tavolo a fare colazione, il sergente Fuentes si presenterà alla porta e lo inviterà a seguirlo in un comando militare.

Tutti appariranno sconvolti, a eccezione di Angela e Curro. Quest’ultimo – mentre porgerà al capitano un coprispalle – non potrà trattenersi dal sussurrargli che quell’arresto è la sua vendetta personale per la morte della sorella.

Lorenzo rilasciato in tempi record nelle prossime puntate La Promessa

La detenzione del capitano de la Mata non durerà a lungo: nel giro di una settimana Lorenzo verrà rilasciato. Grazie alle tante conoscenze che l’uomo avrà nell’esercito, riuscirà a far cadere le accuse contro di lui e farà così ritorno a La Promessa.

La sua ricomparsa farà tremare Curro e Angela. Se da un lato il capitano saprà bene che a inchiodarlo con Fuentes sarà stato il valletto, dall’altro sosterrà che il ragazzo – da solo – non avrebbe mai potuto trovare i documenti con i quali sarà stato incastrato. Lorenzo sospetterà fin dal pimo minuto che sia stata proprio Angela – che svolgeva il compito di sua segretaria – a passare al ragazzo la documentazione.

Il capitano minaccia Curro nei prossimi episodi La Promessa

Per il momento tuttavia, il capitano preferirà lasciare da parte Angela e concentrare la sua vendetta su Curro. Lo affronterà e gli chiederà il motivo per cui lo considererà ancora l’autore del delitto di Jana, visto che la polizia avrà da tempo individuato in Cruz la responsabile del reato.

Il valletto preferirà non fornire troppe informazioni sulle sue scoperte a Lorenzo, e a quel punto il capitano gli giurerà di fargli perdere il lume della ragione, come avrà già fatto con Eugenia.

La promessa di Lorenzo avrà il sapore di una terribile minaccia nei confronti del valletto, e Curro saprà bene di correre un grave pericolo. Per questo motivo lui e Angela escogiteranno un sistema per fuggire insieme dalla tenuta. Ci riusciranno? Al momento gli spoiler spagnoli non rivelano altri dettagli su questa intricata vicenda, che promette però di avere tutti gli “ingredienti” per tenerci incollati davanti al teleschermo.