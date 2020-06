Effettivo eccesso di repliche? O c’è chi sputa nel piatto in cui mangia? Sembra questo l’ultimo dilemma a proposito di Ciao Darwin. A rinnovarlo, anche le recenti parole della moglie di Paolo Bonolis e produttrice tv, Sonia Bruganelli, che in un’intervista ha commentato a gamba tesa il fenomeno dei programmi in replica, fenomeno che sta riguardando anche Mediaset. Che la diretta interessata sia stufa delle scelte aziendali?

La moglie di Paolo Bonolis stufa di Ciao Darwin in replica? “Mandassero champagne”

Intervistata su “Giornalettismo.com” mentre Ciao Darwin continua a registrare alti ascolti anche in replica, Sonia Bruganelli ha parlato così del ritrovato successo del popolare programma di Canale 5.

“(…) Felice per i risultati – ha detto la moglie di Bonolis in risposta a Gabriele Parpiglia –, ma almeno ci mandassero una bottiglia di champagne“. Quindi, ha precisato: “Sono d’accordo ma a metà sulla messa in onda (…)“.

Sonia ha dunque spiegato il senso delle sue parole, anche auspicando che arrivi il momento “in cui si dovranno fermare” e sostenendo che, con le continue repliche del programma, “non preservi una tua risorsa, forse tra le più importanti, perché lo sovraesponi“.

L’intervento della Bruganelli non è però isolato, visto che qualche giorno fa anche lo stesso Bonolis è tornato sull’argomento. A “La Stampa”, infatti, il popolare conduttore televisivo ha così fatto sapere:

“(…) Si assiste – ha detto l’amato presentatore tv – a questo fenomeno buffo che ringiovanisco ogni giorno un po’ (…). Di questo passo arriveranno le repliche di Bim Bum Bam (…)“.

Avanti un altro, le repliche sono “pagate”? Interviene Lucio Presta

La questione delle repliche non sta riguardando soltanto Ciao Darwin, con le edizioni 7 e 8 già tornate in gran rispolvero nella prima serata di Canale 5, ma anche il game show Avanti un altro.

Dopo la sospensione delle puntate inedite, dallo scorso 16 marzo 2020 il programma di Bonolis sta procedendo nel preserale di rete con le vecchie puntate, che andranno in onda fino al prossimo 26 luglio (poi torneranno The Wall, anch’esso riproposto, e Caduta Libera).

Ma le repliche del quiz sono “pagate“? Sembra di no. A dichiararlo pubblicamente è stato il manager dello stesso Bonolis, Lucio Presta, in risposta al tweet di Giuseppe Candela “Non si sputa nel piatto dove mangi e dove ti strapagano“.