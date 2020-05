Quando inizia la nuova edizione di Caduta Libera? Complice la situazione sanitaria per il Coronavirus, anche il fortunato gioco di Canale 5 si è dovuto fermare. Al suo posto, Mediaset sta mandando in onda le repliche di Avanti un altro, il quiz condotto da Paolo Bonolis che continua a tenere compagnia ai telespettatori con le vecchie puntate. Ma quando ricomincia l’amato programma con le botole?

Caduta Libera 2020, Gerry Scotti svela quando inizia la nuova edizione del gioco di Canale 5: “Torna il 31 agosto”

A svelare la data di inizio di Caduta Libera 2020 ci ha pensato Gerry Scotti. Con un commento rilasciato su una pagina social gestita da fan, l’apprezzato conduttore di Canale 5 ha anche bollato come finte le news che si rincorrono nell’ultimo periodo.

“Purtroppo…fake“, ha fatto sapere il presentatore commentando la notizia di nuove registrazioni per il ritorno in tv del format. “Caduta Libera torna il 31 agosto“, ha quindi annunciato in via ufficiale il “padrone di casa”.

Slitta così, come conferma Scotti in persona, il ritorno in onda di Caduta Libera, che a questo punto non riparte da fine maggio – inizio giugno, come poteva sembrare in un primo momento, ma a fine agosto.

Resta dunque da capire cosa verrà trasmesso nel preserale di Canale 5 fino alla data del 31, con le eventuali nuove puntate del quiz registrate tenendo conto delle norme anti – Covid-19, come l’assenza del pubblico in studio e il mantenimento delle distanze.

Caduta Libera 2020, come partecipare ai casting? Ecco numero di telefono, mail e come funziona per gli aspiranti concorrenti

Caduta Libera 2020 si prepara così a tornare in onda su Canale 5 in piena estate, mentre già da ora è possibile iscriversi ai casting per partecipare alla nuova edizione del gioco condotto da Gerry Scotti.

Come funziona? Per il quiz targato Rti ed Endemol Shine Italia sono al momento attivi il numero di telefono 02 89919828 e la mail [email protected] Che le selezioni sono aperte lo conferma di recente anche un sottopancia sulle reti Mediaset.

Alle selezioni, ricordiamo infine, possono candidarsi soltanto aspiranti concorrenti di età compresa tra i 18 e i 55 anni, nella speranza, almeno per i diretti interessati, che prima o poi qualcuno riesca a superare i record del “campionissimo” Nicolò Scalfi.