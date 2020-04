Gerry Scotti conferma che, salvo intoppi, Tu sì que vales 2020 si farà. Il conduttore di Mediaset ne parla a “Radio Deejay”, commentando così il futuro degli altri programmi da lui presentati: Caduta Libera e Striscia la notizia.

Tu sì que vales 2020 si farà? Gerry Scotti: «Coronavirus permettendo, stiamo già lavorando»

Intervistato in radio da Rudy Zerbi, Gerry Scotti, proprio mentre la sesta edizione è in replica il mercoledì sera su Canale 5, sceglie queste parole per annunciare il ritorno in tv di Tu sì que vales.

«Lo rivedo con piacere – dice l’amato conduttore, in riferimento alle vecchie puntate del 2019. Coronavirus permettendo, stiamo già lavorando a quella del 2020, che i telespettatori vedranno dall’autunno di quest’anno in poi».

Gerry Scotti su Caduta Libera 2020 rinviato: «Dovevamo ricominciare a metà maggio»

Nell’intervista radiofonica, Scotti conferma ufficialmente anche il rinvio di Caduta Libera 2020, nuova edizione del popolare quiz di Canale 5, che sarebbe dovuto partire subito dopo le nuove puntate di Avanti un altro.

«Caduta Libera – spiega infatti lo ‘Zio Gerry’ – doveva arrivare alla fine della messa in onda di Bonolis. Dovevamo ricominciare a metà maggio. Può darsi che, se certi decreti lo permetteranno, noi si possa tornare a farlo. Quando lo saprò vi chiamo».

Gerry Scotti rifarà Finalmente Soli? Le sue parole a Radio Deejay

Infine, in radio, Scotti dichiara che lui e Michelle Hunziker saranno conduttori di Striscia la Notizia fino all’8 giugno 2020 e che rifarebbe volentieri una serie in stile Finalmente Soli con Maria Amelia Monti.

«In assoluto – conclude l’amato presentatore – una delle cose che ho amato di più fare nella mia vita. Facendola solo per il mercato italiano è costosa, però ci sono grandi possibilità che ci vedrete da vecchi insieme».