Mentre le repliche di Avanti un altro continuano ad intrattenere i telespettatori di Canale 5, si cerca anche di capire quando finiranno le vecchie puntate attualmente in onda e se e quando arriveranno in programmazione quelle nuove con protagonisti Paolo Bonolis, Luca Laurenti e la restante parte del cast della trasmissione.

Avanti un altro, le repliche delle vecchie puntate in onda fino al 26 luglio 2020

Certezze sul punto non ce ne sono molte, anche se adesso per i telespettatori di Avanti un altro, che tanto amano le divertenti vicende del quiz di Canale 5, c’è una nuova data – appiglio.

Stando a quanto riporta ArcobalenoTre su Twitter, infatti, le vecchie puntate del fortunato programma targato Mediaset, Endemol ed Sdl andranno in onda fino alla fine del mese di luglio.

Più precisamente, le repliche delle passate edizioni della popolare trasmissione di Canale 5 proseguiranno nel preserale di rete fino a domenica 26 luglio 2020. E poi? Cosa ci sarà nella programmazione del canale?

Almeno per ora, non è dato sapere. Mediaset non ha per il momento ufficializzato che cosa andrà ad occupare il prezioso slot, che di fatto anticipa e traina, come si dice in gergo televisivo, l’edizione delle ore 20.00 del Tg5.

Un nuovo game? Magari più estivo? Sembrerebbe un’ipotesi da escludere, anche perché Gerry Scotti ha già smentito su Caduta Libera: andrà sì in onda con una nuova edizione ma solo dal prossimo 31 agosto.

Le repliche di #avantiunaltro termineranno il 26/7 quelle di #ciaodarwin credo mai a questo punto. 😜 — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) May 31, 2020

Avanti un altro, quando iniziano le nuove puntate?

Quando iniziano, allora, le nuove puntate di Avanti un altro? Anche in questo caso, si può soltanto ragionare attorno ad alcune ipotesi televisive che potrebbero verificarsi o meno per il preserale di Canale 5.

Le 50 puntate già registrate verranno mandate in onda da lunedì 27 luglio 2020? Oppure, come pure sembra, c’è una buona probabilità che il tutto sia ufficialmente rimandato a fine 2020 – inizio 2021?

Chissà…

Avanti un altro sospeso da marzo

Avanti un altro, ricordiamo, è stato ufficialmente sospeso a partire da lunedì 16 marzo 2020 quando problemi organizzativi – così recitava il comunicato Mediaset – non hanno consentito al programma di andare in onda.

In quel caso, Paolo Bonolis ha commentato la decisione con le parole “Non capisco“, anche chiarendo che “le nostre puntate sono tutte già registrate” e che “gli ascolti sono ottimi…“.

Insomma: colpi di scena in arrivo o continuità con le mosse tv più recenti? Vedremo…