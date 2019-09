Canale 5 ricorda Mike Bongiorno a dieci anni dalla scomparsa con una programmazione speciale che per l’occasione prende il nome di “Mike Day”. Ecco le anticipazioni e cosa andrà in onda.

Mike Bongiorno: non solo ‘Allegria’

Sabato 7 settembre 2019 Canale 5 ha deciso di celebrare ed omaggiare il grandissimo Mike Bongiorno con il “Mike Day“, una speciale programmazione in occasione dell’anniversario della sua morte. L’8 settembre del 2009, infatti, ci lasciava uno dei mostri sacri della televisione italiana. A 10 anni esatti dalla scomparsa, Mediaset ha pensato bene di ricordare il grande Mike con una programmazione ad hoc.

Tralasciando l’evento televisivo “Allegria”, lo speciale del Maurizio Costanzo Show in onda giovedì 5 settembre 2019 in prima serata su Canale 5, ecco tutti gli appuntamenti previsti per il Mike Day.

Si comincia sin dalle prime ore del mattino fino alla sera con la messa in onda di alcuni dei programmi che hanno segnato la carriera del grande Mike e la storia della tv italiana. Spazio al gioco, oramai considerato un cult, de “La Ruota della Fortuna” passando per “TeleMike” fino a “Bravo Bravissimo“. Non solo, anche l’appuntamento del pre-serale di Canale 5 affidato a Gerry Scotti con il game show “Caduta Libera” sarà dedicato a Mike con la partecipazione di alcune conduttrici che hanno affiancato Bongiorno durante i suoi successi televisivi.

Anche la fascia dell’access prime time è dedicato a Mike con una puntata speciale di “Paperissima Sprint” con tutte le gaffe più divertenti del conduttore Bongiorno e l’edizione del 2001 condotta proprio da lui su Canale 5. Infine per la prima serata lo storico Studio 7 sarà interamente dedicato al re del quiz con il “Mike Day“.

Mike Day, la programmazione di Canale 5 per Mike Bongiorno

Ecco nel dettagli tutti gli appuntamenti previsti su Canale 5 in occasione del Mike Day, la programmazione pensata per omaggiare il re dei quiz nel decimo anniversario della sua morte.

alle ore 13 TG5

alle ore 13.45: speciale montaggio con alcuni momenti con Mike

ore 16.00 appuntamento con “ La Ruota della Fortuna “

“ alle ore 17.00 spazio a “ Bravo Bravissimo “

“ 18.45: Speciale Caduta Libera Grazie Mike!

20.40 Paperissima Sprint – Superspecial Mike

21.20 lo speciale Mike Day