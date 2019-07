A 10 anni dalla sua scomparsa Canale 5 celebra Mike Bongiorno con “Una serata per Mike“, una speciale prima serata condotta da Maurizio Costanzo. Ecco in anteprima la notizia sul programma e la data di messa onda per i lettori di SuperGuidaTv.

Una serata per Mike Bongiorno su Canale 5: ecco quando

Notizia BOOM: Canale 5 celebra Mike Bongiorno in un evento speciale dal titolo “Una serata per Mike” in onda giovedì 5 settembre 2019. A condurre la serata sarà Maurizio Costanzo, che nel lontano 1998 aveva riunito proprio nel suo talk i tre fondatori della televisione italiane.

Una puntata indimenticabile passata alla storia con il nome de “i tre tenori” visto che Costanzo aveva riunito nel suo salotto televisivo Raimondo Vianello, Corrado e Mike Bongiorno. Un’amicizia di lunga data quella tra Costanzo e Mike come confermano le parole del giornalista che a Domenica Cinque ha rivelato tempo fa:

Con Mike Bongiorno abbiamo sempre simpatizzato, sempre scherzato sulle sue gaffe.

Dopo la morte di Mike Bongiorno, avvenuta l’8 settembre del 2009, Costanzo parlando del collega ha dichiarato: “Ha inaugurato la tv italiana, era l’€™essenza della televisione italiana, su questo non c’è dubbio“. Tra i punti forti di Bongiorno senza alcun dubbio la sua immensa professionalità, ma anche “la sua capacità di costruire i suoi errori e le sue gaffes“.

Mike Bongiorno, la morte

La scomparsa di Mike Bongiorno ha scosso tutto il mondo della televisione e dello spettacolo. L’8 settembre del 2009 il conduttore televisivo si è sentito male a Montecarlo dove era in vacanza con la moglie Daniela. Un improvviso malore che l’ha fatto accasciare a terra, ma nonostante i tentativi di soccorrerlo il medico ha dovuto accertarne il decesso.

A distanza di 10 anni dalla sua morte il ricordo di Mike è ancora vivo nel cuore del pubblico italiano che è cresciuto con le sue trasmissioni. Non solo, tantissimi sono i personaggi dello spettacolo che ancora oggi lo ricordano come Fiorello che parlando di Mike ha rivelato: “Ho vissuto gli ultimi suoi 5 anni di vita…Siamo diventati molto amici”. Un rapporto speciale quello sbocciato tra i due conduttori come ha rivelato lo stesso Fiore: “Sai che Mike Buongiorno non era molto espansivo, eppure una volta mi ha detto: “Lo sai che ti voglio bene?”.

Chissà che Fiorello non possa prendere parte alla serata celebrativa per l’unico ed indimenticabile Mike Bongiorno!