Parte bene in termini di dati Auditel e ascolti tv la nuova era di Canale 5 che nella giornata di ieri, lunedì 14 luglio 2025, ha aperto i battenti con la nuova stagione de “La Ruota della Fortuna”. Il programma condotto da Gerry Scotti debutta in access prime time, fascia oraria solitamente occupata dal Tg satirico di Antonio Ricci “Striscia la Notizia”. Vediamo insieme di seguito l’analisi degli ascolti tv della prima puntata dello storico gioco targato Mediaset.

Auditel, ascolti tv de “La Ruota della Fortuna” in access prime time – Lunedì 14 luglio 2025

Lunedì 14 luglio 2025 su Canale 5 Gerry Scotti, con Samira Lui, conduce la prima puntata della nuova stagione de “La Ruota della Fortuna”, storico programma portato al successo dall’indimenticabile Mike Bongiorno. Mediaset per Canale 5 ha ben pensato di regalare ai telespettatori non la replica di una fiction durante la stagione estiva ma bensì puntate inedite di uno dei programmi che più di tutti appassiona gli italiani.

La prima puntata raccoglie davanti ai teleschermi ben 3.643.000 spettatori pari a uno share del 21.9%. Il programma di Gerry Scotti si scontra con la programmazione di Rai1 che vede in onda Techeteche TopTen che raduna 2.876.000 spettatori con uno share del 17.3%.

Analizzando i dati delle altre reti possiamo ben vedere che su Rai2 The Post intrattiene 612.000 spettatori (3.7%), su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.130.000 spettatori (6.8%), mentre su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 754.000 spettatori (4.8%), e Un Posto al Sole appassiona 1.322.000 spettatori (7.9%). Continuando con l’analisi delle altre reti televisive, su La7 In Onda conquista 1.300.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 Foodish totalizza 468.000 spettatori (2.9%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 584.000 spettatori con il 3.5%.

Missione compiuta per Pier Silvio Berlusconi: “l’evoluzione” di Canale 5 piace al pubblico

Possiamo quindi dire “MISSIONE COMPIUTA” per Pier Silvio Berlusconi che proprio durante la presentazione dei palinsesti tv in riferimento all’offerta televisiva Mediaset, aveva annunciato non una “rivoluzione” ma bensì una “evoluzione televisiva” per quello che concerne il gruppo e le proposte editoriali.

Gerry Scotti: cavallo vincente di Mediaset. Garanzia e garbo davanti allo schermo

Una scelta che ha coinvolto uno dei volti più amati della tv: Gerry Scotti, fedelissimo del gruppo televisivo di Colgono Monzese che non si tira mai indietro quando c’è bisogno di affrontare nuove sfide per il bene dell’azienda.