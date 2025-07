Tutto pronto per la 34esima edizione de La Partita del Cuore 2025, l’evento calcistico con fini benefici trasmesso in prima serata su Rai1. L’evento, reso possibile grazie al Patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, unitamente al Comune dell’Aquila, sarà trasmesso in prime time su Rai1, ma anche in streaming sul portale RaiNews.it. Scopriamo gli ospiti, le squadre sfidanti e tutti i partecipanti dell’evento!

La Partita del Cuore 2025: ospiti, squadre e partecipanti

Stasera, martedì 15 luglio 2025, dalle ore 21.30 appuntamento con La Partita del Cuore 2025 trasmessa in prima serata su Rai1 e simulcast su Radio 2. A condurre l’evento benefico dallo Stadio “Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia” a L’Aquila – Capitale italiana della Cultura 2026 ritroviamo Eleonora Daniele dopo il grande successo dello scorso anno. In campo due squadre pronte a sfidarsi per fini benefici. Da un lato la squadra della Nazionale Politici contro la squadra della Nazionale Cantanti in quella che si preannuncia una serata serata densa di emozioni all’insegna del valore della solidarietà. L’obiettivo de La Partita del Cuore è quello di sostenere la raccolta fondi destinata al “Progetto Accoglienza”, realizzato congiuntamente dalla Fondazione Bambino Gesù e dalla Caritas Italiana per offrire vitto, alloggio e sostegno materiale alle famiglie dei bambini ricoverati, provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Non mancheranno ospiti e personaggi del mondo della musica e dello spettacoli pronti a regalare al pubblico presente allo Stadio “Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia e da casa una serata indimenticabile. Tra i cantanti ospiti ci sono: Gabry Ponte, Arisa, Sal Da Vinci, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Riccardo Fogli e Gaetano Curreri con gli Stadio. Da segnalare anche un tributo speciale al paroliere Mogol firmato dal Maestro Diego Basso, con un coro di 100 ragazzi e l’immancabile Inno di Mameli eseguito dalla Banda della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso.

La Partita del Cuore 2025 come donare: il numero solidale

Durante La Partita del Cuore 2025 la padrona di casa Eleonora Daniele potrà contare sul supporto di tantissimi amici ed ospiti tra cui: Gabriele Cirilli, Laura Barth, Alessandra Tripoli, Ubaldo Pantani e per Rai Radio2 Natascha Lusenti. Da segnalare anche la presenza della Guest star Topo Gigio!

Ricordiamo che tutti noi possiamo partecipare alla raccolta fondi dell’evento calcistico inviando un sms al numero solidale 45585 attivo dal 10 al 22 luglio 2025. Infine per chi volesse partecipare all’evento è ancora possibile acquistando i biglietti disponibili per la Curva Sud a €5 e quelli per la Tribuna Ovest a 10 euro presso i punti vendita del circuito Vivaticket e online su www.vivaticket.com.