MFE-MEDIAFOREUROPE ha annunciato il lancio di un’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria su ProSiebenSat.1, con l’obiettivo di aumentare la propria partecipazione e rafforzare la presenza nel principale broadcaster tedesco. La mossa rappresenta un tassello chiave nella strategia di espansione europea del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, che punta a costruire un gruppo cross-mediale e cross-nazionale in grado di competere con i colossi del digitale.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi: «Serve un cambio di passo»

Il CEO di MFE, Pier Silvio Berlusconi, ha sottolineato la necessità di un’azione concreta e tempestiva:

«Riteniamo che ProSiebenSat.1 abbia bisogno di un azionista solido che possa mettere a disposizione competenze e esperienza nel settore. L’intenzione di aumentare la nostra quota azionaria è indispensabile per affiancare ProSieben con un approccio costruttivo e creare valore per tutti gli azionisti, prima che sia troppo tardi.»

Berlusconi ha anche evidenziato l’importanza strategica dell’operazione:

«MFE è uno dei pochi broadcaster in Europa ad aver creato valore nel tempo, puntando su una strategia concreta e focalizzata sul core business della pubblicità televisiva, fruibile anche su piattaforme digitali. Il prossimo passo è replicare questo modello in Spagna e in Germania.»

Dettagli dell’offerta: il 78% in contanti e il 22% in azioni MFE

MFE ha reso noto che offrirà agli azionisti di ProSieben un corrispettivo pari alla media ponderata per i volumi degli ultimi tre mesi del titolo ProSieben, come stabilito dalla BaFin, l’autorità finanziaria tedesca. L’offerta sarà così strutturata:

Circa il 78% del corrispettivo sarà pagato in denaro ;

Il restante 22% sarà corrisposto in azioni MFE “A” di nuova emissione.

Il prezzo proposto da MFE per l’acquisto delle azioni ProSiebenSat.1 corrisponde al minimo stabilito dalla normativa tedesca, calcolato sulla media ponderata dei tre mesi precedenti: circa 5,7 euro per azione. L’offerta sarà composta per il 78% in contanti, pari a circa 729 milioni di euro, mentre il restante 22% sarà regolato attraverso il conferimento di azioni MFE di classe A di nuova emissione, per un valore stimato di 207 milioni di euro.

L’operazione sarà soggetta a condizioni regolamentari standard, tra cui autorizzazioni, verifiche di mercato e clausole MAC. Inoltre, è stato già concluso un accordo vincolante con un attuale azionista di ProSieben, che si è impegnato ad aderire per una parte delle sue azioni, garantendo così a MFE il superamento del 30% del capitale sociale al termine dell’offerta.

Una visione industriale a lungo termine

Attraverso questa OPA, MFE conferma il proprio impegno industriale a lungo termine nei confronti di ProSieben. L’obiettivo è quello di contribuire in modo attivo allo sviluppo strategico dell’emittente tedesca, sfruttando le competenze maturate nel settore dell’entertainment per affrontare le sfide future.

«Vogliamo essere un partner industriale affidabile, in grado di supportare ProSieben nella creazione di valore e nella dismissione degli asset non core. Una collaborazione concreta e strategica, pensata per durare nel tempo», ha dichiarato MFE.

Un raro esempio di investimento italiano all’estero nel settore media

L’operazione rappresenta uno dei pochi esempi in cui un’azienda italiana investe con decisione all’estero, in un settore complesso e ipercompetitivo come quello dei media. L’ambizione è chiara: costruire un player europeo capace di competere con le big tech globali e creare valore condiviso tra Italia, Spagna e Germania.