Inizieranno a settembre 2019, precisamente lunedì 2 settembre, le riprese della nuova fiction italiana di genere medical drama con protagonista Luca Argentero. La prima notizia che vi diamo con certezza ed in anteprima è il nome, visto che fino a qualche tempo fa si parlava di nome “provvisorio”. Si chiamerà proprio Medical Report, come da noi riportato qualche tempo fa. La Serie Tv sarà composta da 8 prime serate per un totale di 16 episodi complessivi (16 episodi x 50 minuti circa per intenderci). Vediamo qualche informazione relative alla trama, al cast e la data di messa in onda di questo nuovo prodotto di Rai 1.

Medical Report, la trama della serie Tv

Sarà Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero) il protagonista della nuova serie ospedaliera, al quale uno sparo stravolgerà la vita. La fiction prende spunto da un’incredibile storia vera, quella di un medico che dopo un incidente e 5 ore di coma dimentica 12 anni della sua vita risvegliandosi nei panni di un paziente. In alcuni momenti ad Andrea gli sembrerà di vivere due vite in una, dove la seconda potrà anche correggere gli errori della prima.

Lux Vide produrrà la Serie Tv

La produzione della Serie TV è affidata alla Lux Vide che, come ormai sappiamo, è artefice di numerosi e successi quali Un Passo dal Cielo e Che Dio ci aiuti; giusto per citarne due fiction molto popolari che vanno in onda su Rai1.

Il Cast di Medical Report

Il cast di Medical Report non è ancora al completo, al momento vi possiamo anticipare che faranno parte di quest’avventura, al fianco di Argentero, anche Giovani Scifoni e Pierpaolo Spollon. Scifoni è un attore, scrittore, drammaturgo e regista italiano molto noto al pubblico delle fiction. Il suo volto è comparso in numerose serie molto amate come Don Matteo, Una pallottola nel cuore, Squadra Antimafia, Il peccato e la vergogna e L’onore e il rispetto. Spollon, invece, ha già fatto capolino in serie quali: La Porta Rossa, Un passo dal cielo, Il giovane Montalbano e Grand Hotel.

Luca Argentero il nuovo Patrick Dempsey?

Il bel Argentero, in questa serie, avrà tutte le carte in regola per diventare uno dei dottori più amati del piccolo schermo così come lo fu Patrick Dempsey, il dottor Stranamore nella serie tv Grey’s Anatomy.

Medical Report, quando in Tv su Rai 1

Dovendo iniziare le riprese di questa fiction a settembre vi possiamo dire che non vedremo Medical Report nella programmazione autunnale di Rai 1. Il termine ultimo delle riprese, infatti, è addirittura fissato per gennaio 2020. Bisognerà aspettare quindi il 2020 per vedere all’opera il bel Argentero in prima serata su Rai Uno.

Allora, quando?

La data di messa in onda è prevista per marzo 2020, il giorno preciso non siamo ancora in grado di comunicarvelo. Ma certamente vi terremo aggiornati sullo stato di avanzamento delle riprese e di quando vedremo in Tv la fiction.