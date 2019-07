La Serie TV “La Verità sul caso Harry Qebert” con Patrick Dempsey, l’amatissimo dr. Stranamore di Grey’s Anatomy, approderà in autunno sugli schermi di Canale 5. Tra le moltissime novità del gruppo Mediaset ci saranno anche delle anteprime assolute per quel che riguarda le serie tv d’oltreoceano.

“La Verità Sul Caso Harry Quebert” in autunno su canale 5 la miniserie in 4 puntate

Patrick Dempsey torna in tv con una nuova serie tratta dal libro di Joel Dicker che nel 2012 diventò un best seller. A distanza di quattro anni dall’addio a “Grey’s Anatomy”, l’attore amatissimo dal pubblico italiano, tornerà sugli schermi dell’ammiraglia Mediaset, con un prodotto decisamente diverso da quello in cui lo abbiamo visto finora. Infatti per esigenze di copione sarà necessariamente invecchiato, ma siamo sicuri che Patrick Dempsey, non perderà il suo fascino irresistibile.

L’ex dottor Stranamore di Grey’s Antomy torna con una nuova serie tv

L’attore americano ha intrapreso una nuova sfida lavorativa, dicendo addio al medical drama che lo ha reso famoso. L’affascinante neurochirurgo rubacuori, Derek Shepherd innamorato di una sua collega ha inchiodato al piccolo schermo milioni di fans. Ora invece lo ritroveremo, in autunno, nelle vesti di un emblematico professore che sarà coinvolto in un caso di cronaca.

Dal best seller alla serie tv: trama e cast

Il best seller scritto da Joël Dicker racconta la storia di un carismatico professore di letteratura, Harry Quebert, accusato dell’omicidio di una 15enne, Nola, scomparsa 30 anni prima.

Un giovane scrittore, nonchè ex allievo di Quebert, si dirige verso la sua casa per trarre ispirazione. Tuttavia, scopre che Harry è stato accusato di aver ucciso la quindicenne Nola Kellergan, che è scomparsa da circa 30 anni.

Il passato di Harry Quebert torna a bussare alla sua porta

Lo scrittore si è ormai ritirato a vita privata quando il passato bussa alle porte riportandolo indietro di 30 anni. Il suo ex allievo, lo scrittore Marcus prova a ricostruire quanto è davvero avvenuto, e capire se realmente il suo maestro ha ucciso la ragazza di cui si era innamorato.

Una lunga serie di colpi di scena caratterizzeranno gli episodi dove ci sembrerà di capire tutto, ma poi in realtà si dovrà fare un nuovo percorso per approdare alla verità.

L’affascinante attore per entrare nei panni del professore si è sottoposto ogni giorno a cinque ore di make up, per risultare quanto più credibile, nei panni di un professore. La regia è affidata a Jean – Jaques Annaud.

Patrick Dempsey: le sue parole sul ruolo interpretato

Il mio personaggio non è esattamente l’eroe della storia, ma è dinamico, misterioso e soprattutto differente da quelli che ho interpretato finora.

Insomma, se tanto ci da tanto questa serie diventerà uno straordinario successo come Grey’s Anatomy!! Siete d’accordo?