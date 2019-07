Medical Report sarà una nuova serie tv con protagonista Luca Argentero nei panni di un medico. Siete curiosi di saperne di più? Volete news sul cast e la trama della fiction Rai che vedremo prossimamente in onda? Ecco tutto quello che sappiamo ad oggi. Dobbiamo però prepararci al meglio. Secondo molti infatti, il bel Argentero ha tutte le carte in regola per diventare uno dei dottori più amati del piccolo schermo così come Patrick Dempsey. Cosa dovremo aspettarci: una serie in stile Grey’s Anatomy o una in stile Un medico in famiglia?

Medical report, serie Tv Rai 1: le prime news

E’ difficile per ora poter rispondere a tutte le domande e a tutte le curiosità. Il motivo? Tutto è ancora in fieri, ovvero in lavorazione. Potrebbe anche essere che il titolo: Medical Report, possa subire variazioni. Non è ancora certo, infatti, che la fiction Rai si chiamerà proprio così.

La produzione è affidata alla Lux Vide che, come ormai sappiamo, è artefice di numerosi e successi quali Un Passo dal Cielo e Che Dio ci aiuti; giusto per citarne due fiction molto popolari che vanno in onda su Rai1.

Nel cast ci saranno, al fianco di Luca Argentero, anche Giovani Scifoni e Pierpaolo Spollon. Scifoni è un attore, scrittore, drammaturgo e regista italiano molto noto al pubblico delle fiction. Il suo volto è comparso in numerose serie molto amate come Don Matteo, Una pallottola nel cuore, Squadra Antimafia, Il peccato e la vergogna e L’onore e il rispetto. Spollon, invece, ha già fatto capolino in serie quali: La Porta Rossa, Un passo dal cielo, Il giovane Montalbano e Grand Hotel.

Medical report: le parole di Luca Argentero

A parlare della serie tv è stato proprio Luca Argentero durante l’Ischia Film Festival. L’attore ha dichiarato: “Per la prima volta farò una serie, in cui vestirò i panni del medico“.

Con grande gioia ed orgoglio Argentero ha poi detto: “Dopo essere stato un supereroe, che era il mio sogno da attore, adesso inizieranno altre sfide, e questa è una di quelle. Spero che fra un paio d’anni mi fermino per strada per chiedermi un parere“.

Vi terremo aggiornati sugli altri dettagli che man mano raccoglieremo.