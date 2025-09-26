Dal 28 settembre al 4 ottobre 2025, Mediaset lancia una campagna nazionale dedicata all’educazione affettiva, un tema sempre più centrale nel dibattito sociale. Lo slogan scelto è chiaro e diretto: “Siamo le nostre emozioni, ma siamo anche le nostre scelte”.

Mediaset per il futuro: una campagna per riflettere sulle emozioni

La campagna si sviluppa attraverso tre spot, ciascuno dedicato a un’emozione complessa ma universale: gelosia, invidia e rabbia. L’obiettivo è invitare il pubblico a riflettere sull’importanza di riconoscere ciò che si prova e di imparare a gestirlo in modo consapevole e responsabile.

Spot, piattaforme e sinergie con la docu-serie

Gli spot saranno trasmessi su tutti i canali televisivi del Gruppo, in radio e sulle piattaforme digitali di Mediaset. L’iniziativa è strettamente collegata alla docu-serie Effetto Domino, prodotta da Infinity LAB e disponibile su Mediaset Infinity. Attraverso storie reali e testimonianze, la serie mostra come anche emozioni difficili possano diventare preziose risorse per crescere e migliorare i rapporti interpersonali.

L’impegno di Mediaset per il futuro

Con questa nuova iniziativa, il Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi conferma la propria visione strategica all’interno del percorso “Mediaset per il futuro”. La campagna non è solo comunicazione, ma un progetto culturale volto a sensibilizzare il pubblico su temi di grande rilevanza sociale, promuovendo una cultura basata sulla consapevolezza, sul rispetto reciproco e sulla responsabilità delle proprie scelte.