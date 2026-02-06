Dal 7 al 15 febbraio 2026 prende il via una nuova e importante iniziativa firmata Mediaset, dedicata alla lotta contro il cyberbullismo. L’iniziativa rientra nel progetto “Mediaset per il Futuro” e punta a promuovere un utilizzo più consapevole e responsabile dei mezzi digitali, coinvolgendo pubblico, famiglie e giovani attraverso una campagna di comunicazione capillare e integrata.

Mediaset: Una campagna crossmediale contro il cyberbullismo

La campagna sarà attiva da sabato 7 a domenica 15 febbraio 2026 e si svilupperà su tutti i principali canali del Gruppo: televisione, piattaforme social, radio, circuiti Digital Out of Home e online attraverso la piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.

L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto dei messaggi digitali e sulle conseguenze che parole, immagini e contenuti diffusi online possono avere su chi li riceve. In un’epoca in cui la comunicazione digitale è parte integrante della quotidianità, diventa fondamentale riflettere sul peso delle proprie azioni nel mondo virtuale.

Il claim scelto per la campagna — “Ci sono messaggi che non vorresti ricevere mai, allora non scriverli” — racchiude il cuore dell’iniziativa. Attraverso un ribaltamento di prospettiva, il pubblico viene invitato a mettersi nei panni delle vittime di cyberbullismo, sperimentando emotivamente cosa significa essere destinatari di messaggi offensivi, minacciosi o umilianti.

Questo approccio mira a rafforzare il senso di responsabilità individuale che accompagna ogni contenuto condiviso online. Ogni messaggio inviato può avere un impatto reale e profondo: la campagna ricorda che dietro uno schermo ci sono persone, emozioni e fragilità.

L’impegno di Mediaset per un futuro digitale più consapevole

Con questa nuova iniziativa, Mediaset conferma il proprio impegno sociale nel promuovere valori di rispetto, inclusione e responsabilità. “Mediaset per il Futuro” rappresenta un progetto più ampio che mira a sostenere tematiche di grande rilevanza sociale, utilizzando la forza della comunicazione per generare consapevolezza e cambiamento.

La lotta al cyberbullismo passa anche dall’informazione e dall’educazione digitale. Attraverso una strategia crossmediale e un messaggio diretto e coinvolgente, la campagna si propone di raggiungere un pubblico ampio e trasversale, stimolando una riflessione concreta sull’uso dei mezzi digitali.

Dal 7 al 15 febbraio 2026, l’invito è semplice ma potente: prima di scrivere, fermarsi a pensare. Perché online, come nella vita reale, le parole hanno un peso.