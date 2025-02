A partire da venerdì 21 febbraio, Mediaset dà il via a una campagna di comunicazione sociale dedicata al tema del Rispetto. Per un’intera settimana, il messaggio verrà diffuso su tutti i canali TV, in radio e online sulle piattaforme web e social del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto basata sull’ascolto.

Mediaset: un’iniziativa innovativa per promuovere l’ascolto e la cultura del rispetto

L’iniziativa nasce da un approccio innovativo: è stata ideata da un team di giovani under 30 provenienti da diverse aree aziendali, che hanno dato vita al messaggio chiave “Il rispetto nasce dall’ascolto”. Un claim particolarmente significativo in un contesto culturale in cui Treccani ha scelto “Rispetto” come parola dell’anno 2024.

Per veicolare al meglio questo messaggio, Mediaset ha adottato una strategia comunicativa originale: uno spot completamente muto. L’assenza di suono invita lo spettatore a fermarsi e riflettere, sottolineando come ascoltare sia il primo passo per comprendere e rispettare gli altri. Il concetto viene rafforzato dallo slogan:

“Ascoltare ci aiuta a comprendere. Comprendere ci aiuta a rispettare”.

La campagna sarà inoltre presentata al Festival della Comunicazione Non Ostile di Trieste, un evento di grande rilievo dedicato ai temi della comunicazione empatica e inclusiva. Un ulteriore segnale dell’impegno di Mediaset nel promuovere valori fondamentali attraverso messaggi incisivi e innovativi.