Al via dal 19 al 25 maggio la nuova campagna crossmediale di Mediaset a sostegno del turismo italiano: “Vacanze in Italia. Prima del DOVE scegli il COME”. L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere un comportamento più consapevole nella scelta delle vacanze, perché viaggiare non è solo una questione di destinazione, ma anche di approccio. In particolare, in un paese come l’Italia, ricco di mete splendide e celebri, in cui la vera sfida non sta tanto nel decidere dove andare, ma piuttosto nell’ individuare il modo migliore per farlo.

Mediaset lancia una campagna a sostegno del turismo italiano

Per questo, “Mediaset ha a cuore il futuro” vuole richiamare l’attenzione dei telespettatori attraverso spot e contenuti multimediali sul tema della sostenibilità, invitando tutti a offrire il proprio contributo per la salvaguardia dell’ambiente anche quando si è in vacanza.

Bastano poche, semplici regole per trasformare un viaggio in un’opportunità che consenta di abbracciare stili di vita sani, minimizzando l’impatto ambientale e contribuendo a conservare le risorse naturali e culturali del nostro Paese: non scegliere solo località già note per scoprire angoli ancora poco battuti, compiere viaggi a basso impatto, consumare prodotti locali, optare per strutture ricettive “green” per viaggiare “senza lasciare tracce”.

Mediaset sostiene e promuove questa visione di viaggio, incoraggiando tutti coloro che attraversano l’Italia a fare una scelta all’insegna della sostenibilità, godendo delle sue bellezze e diventando custodi del suo futuro.

Dove vedere la campagna sociale ideata da Mediaset

La campagna sociale organizzata dal gruppo televisivo con sede a Cologno Monzese verrà diffusa su tutte le reti Mediaset, sulle piattaforme online del Gruppo, in radio e sul sito web dedicato www.mediasethaacuoreilfuturo.it, dal 19 al 25 maggio 2024.

Ancora una volta, il gruppo televisivo guidato da Pier Silvio Berlusconi scende in campo accanto a una iniziativa che vuole valorizzare tutelare quelli che sono argomenti e temi di interesse comune.