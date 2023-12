È in onda da oggi la campagna natalizia 2023 di auguri da parte del gruppo Mediaset a tutti i telespettatori. In un contesto storico come quello che il mondo sta attraversando, caratterizzato da conflitti e realtà drammatiche, il gruppo televisivo Mediaset ha scelto di mostrare abbracci tra persone, senza aggiungere altro. Il claim della campagna natalizia di quest’anno è: “L’amore non ha bisogno di parole. Auguri di tanto amore”.

Mediaset, al via gli spot natalizi 2023

Tutti gli abbracci utilizzati negli spot natalizi in onda sulle reti del gruppo televisivo Mediaset sono di cronaca reale, ripresi in Ucraina (a Kherson e Donetsk), Israele (a Ramat Gan), Palestina (a Hebron) e Kenya (a Mandera). La campagna è stata ideata e realizzata dalla Direzione Creativa del gruppo televisivo Mediaset, con a capo Mirko Pajè.

Un abbraccio simbolo di amore

Da sempre Mediaset, nel periodo delle festività natalizie ma anche in concomitanza con altre festività, ha sempre espresso gli auguri agli italiani con degli spot pubblicitari che hanno fatto sognare. Questa volta l’idea è soprattutto quella di far riflettere chi guarda, sull’importanza di un abbraccio, simbolo di Amore, che può essere quello tra due persone, tra due popoli, tra due capi di governo in conflitto tra loro.

Mediaset, l’amore al centro dei nuovi spot natalizi 2023

Un gesto semplice, che racchiude l’essenza del significato che può avere un abbraccio. Mediaset con questo spot natalizio ha voluto mostrare proprio l’essenza di quell’abbraccio senza aggiungere alle immagini alcuna parola. Mediaset con questo spot sceglie quindi di uscire dalla logica ‘commerciale’ di prodotto che c’è sempre negli spot di Natale per offrire un puro messaggio di umanità.

Sicuramente una decisione quella del gruppo televisivo di Cologno Monzese che si sposa anche con la nuova linea editoriale che le reti Mediaset hanno assunto negli ultimi mesi. Un cambiamento che è stato apprezzato dal pubblico televisivo, che ancora una volta ha scelto di premiare, visti anche i dati degli ascolti tv, l’azienda televisiva con a capo Pier Silvio Berlusconi.