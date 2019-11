Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì di venerdì 22 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. Si parte con la cronaca: la storia del giovane che ha picchiato la povera nonna fino alla morte e il Caso Panarello con la decisione della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per Veronica Panarello per l’omicidio del figlio Loris.

In studio poi Michela Vittoria Brambilla con la campagna contro l’abbandono degli animali, mentre per il gossip Ambra Lombardo, ex Grande Fratello, che ha detto la sua verità sul presunto bacio con Gaetano Arena.