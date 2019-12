Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di martedì 10 dicembre 2019 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. In apertura la storia di Shirley Calangi, la donna morta durante lo scontro tra filobus e mezzo dell’Amsa. Al telefono il marito della vittima.

Si parla poi del Natale oramai alle porte con la tradizione del presepe che nella città di Napoli è un must to do! In studio si discute poi sulla possibilità che la vita di Gesù diventi un videogioco, mentre in diretta il campione di memoria al mondo Andrea Muzii mostra ai telespettatori un esperimento in diretta con le carte.

Sul finale si torna a parlare dell’omicidio di Luca Sacchi con le ultime novità: analizzati i cellulari di Anastasyia e Princi, ma tanto resta ancora da capire.