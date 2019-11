Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di mercoledì 13 novembre su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. Si parte con le ultime news sulla città di Venezia allagata: calle e case sommerse dall’acqua. Anche a Matera la situazione non è della migliori per via di una bufera d’acqua.

In collegamento Matteo Salvini commenta la vicenda Ilva, la situazione immigrati, la candidatura di Matteo Draghi alla presidenza della Repubblica fino alle Elezioni in Emilia Romagna. Spazio poi all’intrattenimento: in studio si parla di amore ed età. Ospite Massimo Boldi che parla della relazione con la fidanzata Irene Fornaciari di 34 anni più giovane di lui, mentre Carmen Russo in collegamento parla della maternità e dell’essere diventata mamma a 54 anni.