Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di giovedì 27 febbraio 2020 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. Al centro della puntata nuovamente l’emergenza sanitaria da Coronavirus con contagi che si diffondono a macchia d’olio non solo in Italia, ma anche in Europa. Ci sono anche i primi contagi al Sud Italia tutti legati a persone provenienti dal Nord Italia, ma il Coronavirus è approdato anche in Europa. Nelle ultime ore anche Attilio Fontana, il Presidente della Lombardia si è trovato costretto ad isolarsi dopo che una sua stretta collaboratrice è risultata positiva al tampone.

Intanto in studio scoppia la polemica tra Alessandro Cecchi Paone, Alda D’Eusanio e Carmelo Abbate.