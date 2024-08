Mariah Carey sta vivendo un momento di grande dolore dopo la morte della mamma e della sorella. La star di “All I Want For Christmas Is You” ha dovuto dire addio nello stesso giorno alla mamma Patricia e alla sorella Alison.

Lutto per Mariah Carey: morte la mamma e la sorella

La regina del Natale Mariah Carey sta affrontando un momento davvero terribile della sua vita dopo la morte della mamma e della sorella. La cantautrice americana, infatti, ha annunciato la morte della mamma Patricia e della sorella Alison scomparse a poche ore di distanza l’una dall’altra. Un dolore immenso per la voce di “Rainbow” che nel giro di poche ore ha dovuto dire addio alla mamma e alla sorella. Prima è venuta a mancare la mamma Patricia con cui ha trascorso le ultime ore prima della sua morte e poco dopo anche la sorella Alison.

«Il mio cuore è spezzato perché ho perso mia madre lo scorso weekend. Purtroppo, in una tragica svolta degli eventi, mia sorella ha perso la vita lo stesso giorno» ha detto la Carey alla stampa dopo la morte della mamma e della sorella. Nonostante l’immenso dolore, la cantante ha aggiunto: «mi sento fortunata di aver potuto trascorrere l’ultima settimana con mia madre prima che morisse». Non solo, l’artista ha anche aggiunto: «apprezzo l’amore, il supporto e il rispetto di tutti per la mia privacy in questo momento impossibile».

Mariah Carey, chi erano la mamma e la sorella

Patricia, la mamma di Mariah Carey, è stata una cantante lirica di successo ed anche una vocal coach. Proprio con la figlia ha duettato nel suo ultimo album di Natale pubblicato diversi anni fa in un classico della tradizione natalizia. Mariah è nata dall’amore tra la madre Patricia e il padre Alfred Roy Carey anche se a soli 3 anni ha dovuto affrontare la separazione dei genitori. L’artista nella sua autobiografia dal titolo “The Meaning of Mariah Carey” parlando della sua infanzia ha rivelato: «come molti aspetti della mia vita, il viaggio con mia madre è stato pieno di contraddizioni e realtà contrastanti. Non è mai stato solo bianco e nero, è stato un intero arcobaleno di emozioni. La nostra relazione è una corda spinosa di orgoglio, dolore, vergogna, gratitudine, gelosia, ammirazione e delusione. Un amore complicato lega il mio cuore a quello di mia madre».

Anche con la sorella Alison i rapporti non erano idilliaci, visto che le due spesso sono state in contrasto come ha confessato proprio la cantante americana dalle pagine di People. Proprio la Carey, sempre nella sua autobiografia, parlando della sorella ha raccontato che anni fa era «emotivamente e fisicamente più sicuro per me non avere alcun contatto» con lei.