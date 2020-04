La ‘guerra’, se così possiamo definirla, fra Maria De Filippi e Linus va avanti da anni. Non è solo quest’anno, per via di Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 2020, che la conduttrice del talent di Canale 5 si è scagliata contro il patron di Radio Deejay per la sua scelta di non passare i brani dei ragazzi che hanno fatto parte della scuola dell’ammiraglia Mediaset. Ora, a far da mediatore ci ha pensato anche Rudy Zerbi che, lavora con e per entrambi. Ecco quindi cosa è successo recentemente ed il nuovo botta e risposta a distanza.

Maria De Filippi e Linus: botta e risposta con Rudy Zerbi

Ricapitolando il tira e molla fra Maria De Filippi, che difende i suoi talenti, e Linus, che difende la qualità della sua radio e le sue scelte editoriali, va avanti da anni ormai. Cosa è accaduto ultimamente? Ebbene la diatriba fra i due si è riaccesa.

Come i fan di Amici 2020 sanno bene durante la Semifinale e la Finale la conduttrice del talent di Canale 5 si è complimentata con Gaia annunciandole che la sua canzone, Chega, era molto trasmessa. La De Filippi ha citato le radio che la passavano spesso e ha poi tirato le orecchie ad alcuni professori di canto perché le loro radio non trasmettevano i brani dei ragazzi del talent. Più precisamente Maria si è scagliata contro la radio in cui lavora Anna Pettinelli e quella in cui lavora Rudy Zerbi, ovvero Radio DeeJay. Proprio verso il patron di quest’ultima emittente la De Filippi ha detto: “Mentre Linus… Eh Rudy? È ostico Linus!“.

Esortati dalla De Filippi sia la Pettinelli che Zerbi hanno promesso che avrebbero fatto qualcosa affinché i brani dei talenti di Amici 2020 potessero andare in rotazione anche nelle loro radio. Detto, fatto ! Zerbi ha mandato in onda Chega e poi ha telefonato a caso ad una ascoltatrice di Roma, una certa Maria.

Così proprio in collegamento con Radio DeeJay ed in onda sulla stessa emittente, Maria De Filippi ha tirato l’ennesima frecciatina a Linus. La risposta di quest’ultimo non è tardata ad arrivare. Cosa ha detto Linus?

“Maria per noi questa è una ufficializzazione! Le altre radio possono permettersi di mandare di tutto. Noi mettiamo poche canzoni perché parliamo tanto e quando passano sono certificate”

Maria De Filippi e il tira e molla con Linus: cosa è accaduto in passato?

Maria De Filippi e Linus, come dicevamo, battibeccano da anni e anni. Ai tempi di Marco Carta iniziò la vera diatriba. Il muro innalzato dalle radio sembrava essere insormontabile. Eppure da quell’anno si iniziarono ad intravedere alcuni cambiamenti. Arrivarono poi Alessandra Amoroso ed Emma Marrone e le cose cambiarono sempre di più.

Era l’anno di Amici 10 quando, dopo anni di tira e molla, Maria De Filippi invitò Linus ad Amici nelle vesti di giudice e poi si fece intervistare da lui. Sembrava che i muri fossero stati abbattuti finalmente. Aldo Grasso però commentava così: “In realtà, l’intervista era una sorta di scambio di favori. Linus era stato invitato a fare il giudice ad Amici, dopo averne a lungo parlato male, dopo aver per anni criticato le operazioni commerciali e discografiche che si agitano dietro i “talenti” scoperti dalla De Filippi“.

Poi qualcosa è cambiato. Altri talenti hanno fatto fatica ad entrare in rotazione. Ora, invece, la ‘guerra’ si è ripetuta. Chi vincerà questa volta?