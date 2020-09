Da mercoledì 23 settembre in prima serata su Rai 2 approda una nuova fiction che si chiama Mare Fuori, la cui protagonista è Carolina Crescentini. La fiction è ambientata in un carcere minorile la cui sigla è “IPM” che sta per “Istituto Penale Minorile”.

Mare Fuori da mercoledì 23 settembre in prima serata su Rai 2

La storia è molto intensa e si propone di raccontare la vita di alcuni ragazzi dietro le sbarre: ragazzi che hanno ucciso, truffato, rubato e commesso una infinità di errori.

Ad aiutarli degli adulti che spesso hanno il difficile compito di punirli, ma anche quello di comprenderli, amarli, capirli e cercare di redimerli in una qualche maniera. Una realtà complessa e complicata, dunque.

La fiction, coprodotta da Rai Fiction e Picomedia, si snoda di puntata in puntata raccontando «cosa succede quando finisci in carcere e c’è qualcuno che si occupa di restituirti uno sguardo positivo sulla vita, di darti un’alternativa» spiega Cristiana Farina dalle Pagine di Sorrisi e Canzoni Tv, ideatrice e poi autrice – con Maurizio Careddu – del soggetto della serie.

Le parole degli autori sulla fiction Mare Fuori

«La nostra storia parla dei ragazzi di un Istituto penale e fondamentalmente di come cerchino di trovare una strada per comunicare con gli adulti, un contatto profondo che non sia solo autorevolezza e autorità. A volte, per fortuna, ci riescono».

Quindi il racconto si snoda su due filoni che hanno come protagonisti personaggi di età differente e con un vissuto diverso: il mondo dei ragazzi, affamati d’amore e bisognosi di una guida che restituisca loro un po’ di serenità e il mondo degli adulti, ovvero coloro che cercano di aiutarli e redimerli.

Questo mondo fa capo alla direttrice del carcere, inflessibile e rigida, almeno all’inizio quando arriva a Napoli, (dove la serie è ambientata) a cui presta il volto l’attrice Carolina Crescentini.

Dall’altra parte invece c’è il mondo dei ragazzi:

Il giovane di buona famiglia ( Nicolas Maupas ),

), Il camorrista pentito ( Massimiliano Caiazzo ),

), Il piccolo boss ( Giacomo Giorgio ),

), Lo spacciatore spavaldo ( Matteo Paolillo ),

), La rom truffaldina ( Valentina Romani )

) La fredda assassina (Serena De Ferrari).

«Mi ha sempre colpito l’idea di vedere dei giovani dietro le sbarre nell’età più virulenta e potente» ammette Cristiana Farina. «La direttrice del carcere è un personaggio più drammatico e cerebrale, una donna con un bagaglio di sofferenze non risolte: serve a rendere la storia più universale».

Mare Fuori, mercoledì 23 i primi due episodi: Vite Spezzate e Educazione Criminale

«Quando stai lì dentro quello che vedi è il mare, quello che desideri è la libertà. Il mare ce l’hai a venti metri, ma non lo puoi raggiungere» aggiungono gli autori.

La direttrice dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli, Paola Vinci (Carolina Crescentini) si batte per il futuro dei ragazzi con Massimo, comandante di Polizia penitenziaria, e l’educatore Beppe. Tra i detenuti c’è Filippo, che per uno scherzo finito male ha ucciso un amico.

Mare Fuori Vs Temptation Island su Canale vs Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai 1

La fiction di Rai 2, si scontrerà con il docu- reality dei sentimenti e delle tentazioni, Temptation Island su canale 5. Senza considerare che quest’ultimo dovrà vedersela anche con Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai 1. Cosa sceglierà il pubblico? La divulgazione scientifica, la fiction o il reality? Staremo a vedere!