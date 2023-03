La quarta stagione di Mare Fuori si farà. Dopo il grandissimo successo riscontrato su Netflix e Rai2 arriva la conferma ufficiale: Mare Fuori 4 si farà. A rivelarlo in anteprima assoluta per la gioia dei fan il regista Ivan Silvestrini e la protagonista Ludovica Coscione.

Mare Fuori 4, quando esce?

La quarta stagione di Mare Fuori presto sarà realtà. La serie cult che, racconta la storia di quattro giovani napoletani all’interno di un carcere minorile, ha appassionato milioni di telespettatori facendo registrare un boom di views sulle piattaforma streaming Neflix e RaiPlay. Buoni anche gli ascolti della terza stagione in onda su Rai2 che hanno spinto i produttori e il regista a mettersi al lavoro sui nuovi episodi.

A confermare l’arrivo della quarta stagione è stato il regista Ivan Silvestrini che sui social network ha condiviso la foto di una bozza della sceneggiatura scrivendo “il sabato è per leggere“. Non è dato sapere quando uscirà la quarta stagione, ma le riprese di Mare Fuori 4 dovrebbero iniziare nei prossimi mesi. Nella quarta stagione sicuramente non ci sarà Carolina Crescentini, che nella serie ha interpretato il ruolo di Paola Vinci, la direttrice dell’Istituto. Facendo due calcoli Mare Fuori 4 non arriverà su Netflix prima di Febbraio 2024.

Mare Fuori 4, la conferma della nuova stagione anche da Ludovica Coscione

Dopo l’annuncio del regista Ivan Silvestrini, la conferma che Mara Fuori 4 si farà è arrivata anche da Ludovica Coscione. L’attrice, una delle giovani star della serie cult, ha condiviso su Tik Tok un video spoilerando di essere pronta a tornare sul set nei panni di Teresa. “Io personalmente ancora non ho le sceneggiature, però a maggio iniziamo le riprese della quarta stagione” – ha detto l’attrice.

Ma cosa succederà nella quarta stagione? Una cosa è certa: Rosa Ricci non morirà, visto che il regista Ivan Silvestrini si è divertito sui social a rivelare alcuni retroscena sui nuovi episodi. “Credo che vi meritiate di sapere che nella prossima stagione… Rosa ci sarà!” ha detto il regista sui social scatenando così la curiosità dei fan e del pubblico!