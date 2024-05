Emma non è una Femme Fatale e lo canta con convinzione e passione nel nuovo singolo in uscita da venerdì 3 maggio 2024 su tutte le piattaforme digitali e streaming. Siete pronti a farvi ipnotizzare dal nuovo singolo di Emma Marrone?

Emma (non) è una Femme Fatale nel nuovo singolo in uscita dal 3 maggio in radio

Il 2024 si conferma l’anno di Emma Marrone. Dopo il grandissimo successo di “Apnea” presentato in gara al Festival di Sanremo 2024, la cantante torna a sorpresa con un singolo inedito destinato a diventare una hit. Ritmi serrati ed ipnotici in una ballad moderna che riecheggia alla Parigi Bohemian con l’interprete che non ha alcuna intenzione di assomigliare ad una Femme Fatale, a volte chiamata mangiatrice di uomini, ma anche vamp o scherzosamente fatalona.

“Non ci provo a somigliare ad una Femme Fatale, sembro una bambina non c’è la medicina” – canta Emma che nel brano, scritto da Jacopo Ettorre, autore anche della musica insieme a Jvli e Starchild, parla di un amore finito in cui si rivede con “le labbra asciutte a forza di discutere con il vento che attraversa una finestra che non so mai chiudere“. La canzone regala immagini nitide all’ascoltatore tra scalinate nude come quelle di Montmartre, occhi delusi e cappotti neri che non si chiudono. A fare da cornice una luna che si trasforma in una soubrette di show e varietà, mentre i pensieri della protagonista viaggiano tra i vicoli persi in lunghe passeggiate. Un singolo potente e moderno che nel ritornello raggiunge l’apice con un beat incalzante, martellante e trascinante destinato a conquistare l’orecchio dell’ascoltatore che non potrà non cedere al fascino di questa non femme fatale.

Emma torna più forte che mai e sorprende ancora con un singolo dal sapore dance destinato a diventare una hit dell’estate 2024. Non solo, Femme Fatale è la conferma della versatilità dell’artista che nell’ultimo anno ha saputo reinventarsi collezionando un successo dietro l’altro. Da “Mezzofondo” (disco di platino), “Amore Cane” feat. Lazza (certificato oro) fino a “Taxi sulla Luna” di Tony Effe (certificato tre volte platino) fino al grande successo id Apnea (disco di platino). Adesso è arrivato il momento di un nuovo successo e Femme Fatale ha tutte le carte in regole per regalare ad Emma una meritatissima numero uno!

Emma Marrone, le date dei concerti estivi e nei palasport

Ecco tutti i concerti estivi e le date dei palasport del tour 2024 di Emma:

13 giugno – MONCALIERI (TO) – Ritmika Festival

27 giugno – AZZANO DECIMO (PN) – Fiera della Musica

03 luglio – BRESCIA – Brescia Summer Music (Arena Campo Marte)

05 luglio – PECCIOLI (PI) – Festival 11 Lune

06 luglio – MAROSTICA (VI) – Marostica Summer Festival

19 luglio – LANCIANO (CH) – Parco Villa delle Rose

20 luglio – PARMA – Parco Ducale

30 luglio – ALGHERO (SS) – Alguer Summer Festival

02 agosto – SOTTOMARINA (CHIOGGIA – VE) – Sottomarina Sound Beach

03 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

06 agosto – BAIA DOMIZIA (CE) – Arena dei Pini

07 agosto – DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival (Teatro dei Ruderi)

08 agosto – ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival

10 agosto – CATANIA – Sotto il Vulcano Fest (Villa Bellini)

Queste le date previste nei palasport:

11 NOVEMBRE – MILANO – FORUM

14 NOVEMBRE – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

17 NOVEMBRE – BARI – PALAFLORIO

Il tour estivo è organizzato e prodotto da Friends & Partners e Magellano Concerti. I biglietti per le date del tour estivo e dei Palasport sono disponibili in prevendita su Ticketone e nei circuiti di vendita abituali. Per info: www.friendsandpartners.it