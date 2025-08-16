Forbidden fruit la soap turca chiamata a “sostituire” Tradimento per tutta l’estate, non va in ferie e prosegue a gran ritmo su Canale 5. Cosa accadrà nella sesta settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 18 al 22 agosto.

Forbidden fruit, trame al 22 agosto

Ender e Kemal si incontrano di nascosto, mettendo a punto un piano astuto per separare Halit da Yildiz. Per evitare sospetti, Ender decide di assumere Kemal come suo autista personale: in questo modo sarà facile introdurlo nella casa di Halit senza destare attenzione.

Nel frattempo, in azienda, Cem percepisce il malumore di Zeynep e la invita a una passeggiata all’aria aperta. Durante la chiacchierata, le domanda se nella sua vita privata ci sia qualcosa che la fa soffrire, poi le confida apertamente il proprio interesse. Al ritorno in ufficio, Zeynep si imbatte in Alihan e lo interroga sul motivo dell’assenza a un appuntamento. Alihan si limita a dare risposte evasive, nascondendo ciò che è successo con Lila. Zeynep, convinta che lui stia solo inventando scuse, gli propone di porre fine alla loro storia. Alihan, però, non nasconde la sua gelosia per la crescente complicità tra Zeynep e Cem, tanto da invitare quest’ultimo a cena per saperne di più. Durante l’incontro, Cem rivela che Zeynep non si sente pronta per una relazione stabile a causa di delusioni passate, ma lui è deciso a conquistare il suo cuore.

Kemal introdotto a villa Argun nei prossimi episodi Forbidden fruit

Intanto, Kemal inizia il periodo di prova come autista di Erim e fa il suo ingresso nella casa Argun. Nonostante viva sotto lo stesso tetto, lui e Yildiz tardano a incontrarsi. Quando finalmente si trovano faccia a faccia, Yildiz resta sconvolta e inizia a supplicare Halit di licenziare Kemal. Tuttavia, Erim si affeziona subito a Kemal e non vuole separarsene, così Halit decide di rimandare ogni decisione, preferendo valutare la sua affidabilità. Halit ignora che Kemal sia l’ex marito di Yildiz, e lei teme che, se lo scoprisse, potrebbe lasciarla.

Nel frattempo, Zehra assiste al fratello che saluta Hira in un locale e si convince che Alihan abbia una nuova relazione. Decide di raccontare tutto alla famiglia. La notizia, passando da Yildiz, giunge anche a Zeynep, che sconvolta accetta la proposta di fidanzamento di Cem. Questa scelta, però, la rende infelice, una sofferenza che Yildiz nota con sensi di colpa. Cem, pieno di entusiasmo, confida ad Alihan che Zeynep ha finalmente accettato di fidanzarsi ufficialmente con lui.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 22 agosto:

Costretta a lasciare il proprio appartamento, Zeynep si trasferisce temporaneamente da Yildiz e assiste alle tensioni che minacciano la serenità familiare.

Da un lato, Zehra convince Halit ad assumerla da Ender, che torna così in casa non mancando di lanciare frecciate a Yildiz; dall’altro, Kemal continua a lavorare per Erim, nonostante le proteste delle due sorelle. Preoccupata, Yildiz arriva persino a tentare di incastrare Kemal, cercando di farlo passare per ladro.

Halit geloso nelle prossime puntate Forbidden fruit

Un giorno, Ender si presenta nell’ufficio di Halit per motivi di lavoro, ma la presenza di Bulent, un amico comune che la riempie di complimenti, suscita la gelosia di Halit.

Poco dopo, Halit si reca da lei, e tra i due scatta un momento di intimità. Ender, convinta di averlo riconquistato, prova a parlarne con lui, ma Halit la gela: per lui è stato solo un errore, perché il suo cuore appartiene ancora a Yildiz.

Cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Zeynep confessa a Yildiz di non amare davvero Cem e prende la decisione di parlargli, ma l’occasione tarda ad arrivare. Prima deve partecipare all’evento promozionale dell’azienda tessile di Alihan. Durante la serata, Alihan la segue di nascosto in bagno e la bacia, ribadendo i suoi sentimenti. Zehra assiste di nascosto alla scena e, quando Cem annuncia pubblicamente il fidanzamento con Zeynep, è proprio lei a rivelare davanti a tutti l’episodio del bacio.