Sta arrivando la terza attesissima stagione di Mare Fuori. I nuovi episodi saranno disponibili da mercoledì 1 febbraio su Raiplay mentre dal 15 febbraio andranno in onda in prima serata su Raidue. Nella terza stagione, i protagonisti del carcere minorile sono cresciuti e si troveranno a dover fare i conti con l’amore. Dopo essere sbarcata su Netflix, la serie ha riscosso un grande successo in particolare tra i giovanissimi tanto da essere stata confermata per una quinta e una sesta stagione. Il cast della serie include Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e con Valentina Romani. La fiction nata da un’idea di Cristiana Farina è diretta da Ivan Silvestrini. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction e Picomedia e prodotta da Roberto Sessa.

Mare Fuori 3, interviste ai protagonisti

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva gli attori Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, la sceneggiatrice Cristiana Farina e il regista Ivan Silvestrini. Carolina Crescentini torna a vestire i panni di Paola che in questa nuova stagione vivrà un amore complicato con Massimo: “Paola è un personaggio che si nasconde sempre dietro le leggi ma ad un tratto si perde negli occhi dei ragazzi e li inizia a capire. Pian piano lei si affeziona a loro e viceversa loro iniziano a fidarsi di lei. In quel momento lei tenderà ad ammorbidirsi. Non è più la Paola della prima stagione e non può esserlo perché nel frattempo ha vissuto con i ragazzi”.

Lucrezia Guidone è la new entry della serie. L’attrice interpreta Sofia, un’educatrice molto rigida e dall’allure misteriosa: “Sofia avrà un atteggiamento di rottura e romperà gli equilibri. Avevo seguito la serie da spettatrice e non avevo idea di cosa significasse l’abbraccio e il calore incredibile che ho ricevuto sul set. Sono felice di far parte di questo progetto bellissimo”.

Massimo, interpretato da Carmine Recano, si troverà davanti ad un bivio per la sua situazione sentimentale e dovrà scegliere se far soffrire Paola o il figlio. A tal proposito l’attore ci ha rivelato: “Si troverà a dover fare i conti con il fallimento e con l’accettazione del dolore a causa del distacco dal figlio e della separazione dalla moglie. Massimo acquisirà maggiore consapevolezza rispetto a quello che prova nei confronti di Paola”.

Al regista Ivan Silvestrini abbiamo chiesto quale sia il segreto del successo di questa serie che si è trasformata in fenomeno social: “Credo che una delle ragioni per cui Mare Fuori si sia radicato nel cuore di tante persone è stata proprio l’esperienza di condivisione sui social. Mare Fuori viene definita come una seconda famiglia dai ragazzi e io ne avverto la responsabilità. Non vuole essere una serie buonista. Ci sono ragazzi che sbagliano senza imparare dai propri errori e ragazzi che invece fanno di tutto per essere migliori. Molti giovani si rispecchiano nei personaggi della serie pur non essendo finiti in un carcere minorile”.

Mare Fuori 3, video intervista