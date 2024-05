Cambio programmazione Rai per oggi – venerdì 3 maggio – con il doppio appuntamento Un Posto al Sole. La soap partenopea, come già accaduto in passato, si prepara così a recuperare l’appuntamento saltato lo scorso mercoledì, quando le vicende di palazzo Palladini sono state “messe in pausa” per lasciare spazio al Concerto del 1° maggio.

Un Posto al Sole, doppio appuntamento stasera, 3 maggio 2024

La soap partenopea tornerà stasera all’appuntamento con i suoi fans con una gradita sorpresa. Potranno infatti contare su due puntate inedite, che prenderanno il via alle 20:50 e ci terranno compagnia fino alle 21:45 circa su RaiTre.

Questo “regalo” speciale arriva in un momento in cui le trame Upas si stanno facendo davvero cariche di adrenalina. Nella puntata di ieri abbiamo assistito all’incontro tra Guido e Claudia, un evento che potrebbe portare a grandi risvolti in futuro. Nel frattempo la gelosia di Mariella ha portato la donna a ignorare i consigli di Cerruti e finire per fare una inevitabile figuraccia. Nel frattempo la ritrovata sintonia tra Michele e Silvia finisce per creare preoccupazione in Giancarlo.

I preparativi e l’euforia di Marina per il viaggio organizzato ormai imminente sembrano contrastare con l’indifferenza di Roberto, che ha dato l’impressione di non avere alcuna intenzione di mantenere le promesse fatte alla moglie. Intanto Ornella ha cercato di tirare su il morale a Viola, preoccupata per l’indagine in corso su Damiano.

Proprio le vicende di Renda, impegnato a dimostrare la sua innocenza davanti alle accuse infamatorie che gli sono piombate addosso, è al centro delle trame di questi giorni.

Un posto al sole anticipazioni: due puntate da non perdere

Non vi sono dubbi che gli ultimi episodi Un Posto al Sole hanno acceso molte domande nei fans. Come reagirà Giancarlo alla nuova situazione venutasi a creare tra Michele e Silvia? Riuscirà Damiano a difendersi dalle accuse che lo hanno investito, mettendo a rischio la sua carriera? L’incontro casuale tra Guido e Claudia avrà un seguito?

Per trovare qualche risposta vi consigliamo di non perdere le due puntate inedite in onda stasera, a partire dalle 20:50 su Rai Tre. Per rimanere sempre aggiornati sulla vostra soap preferita vi invitiamo a seguirci sui canali social.