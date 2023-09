Mara Venier, smagliante come sempre, alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione televisiva di Domenica In. La conduttrice parla della bellezza dello studio che da domenica 17 settembre 2023 tornerà, dopo la pausa estiva, ad essere la sua seconda casa: lì dove accoglie volti noti e gente comune, per raccontare storie di vita quotidiana, fatti di cronaca, attualità spettacolo e molto altro ancora, come da molti anni ci ha abituato, la signora della domenica.

Mara Venier invita Barbara D’Urso a Domenica In

Mara Venier, durante la conferenza stampa di presentazione della stagione 2023/2024 di Domenica In, in partenza da domenica 17 settembre 2023, rispondendo alla nostra domanda sul possibile arrivo come ospite di Barbara D’Urso ha dichiarato: “Ho invitato Barbara, il suo contrato scade a dicembre è probabile, spero che lei accetti il mio invito. Mi piacerebbe molto da gennaio credo che lei potrebbe anche venire”.