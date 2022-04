Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati. I due ex inquilini dalla casa del Grande Fratello Vip 6 hanno messo fine alla loro storia d’amore, nata sotto i riflettori della casa di Cinecittà. A comunicare la notizia sulla fine del loro rapporto è lo stesso Manuel attraverso una stories pubblicata sul suo profilo Instagram.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati

Manuel Bortuzzo, il nuotatore ferito a Roma da un colpo di pistola alla schiena che lo ha lasciato paralizzato nel 2019, ufficializza la fine della storia d’amore con Lulù Selassié. La loro storia aveva appassionato i telespettatori del Grande Fratello Vip 6. I due ragazzi si erano conosciuti nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Oggi però sulla storia d’amore tra Manuel e Lulù si mette, a quanto pare, la parola fine.

Il messaggio di Manuel sulla fine della storia d’amore con Lulù

“In questo mese, dal termine del GFVIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale” – scrive Manuel Bortuzzo sul suo profilo Instagram.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: la storia che aveva appassionato i telespettatori

Quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è una delle storie d’amore che più ha appassionato il pubblico televisivo di Canale 5. I due giovani si sono incontrati all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini. Per Lulù è stato amore a prima vista, Manuel all’inizio invece soffriva un po’ la pressione della giovane “Principessa”. Poi tutto è cambiato, Manuel si è accorto di ricambiare i sentimenti di Lulù e insieme hanno raccontato una delle pagine più belle del reality. Oggi però arriva la parola fine sulla loro storia d’amore.