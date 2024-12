Malena si racconta in una versione più intima, diventando la protagonista della rivelazione del momento: il suo ritiro dal mondo dell’hard, una decisione che sta dominando le pagine della cronaca rosa.

Malena si racconta senza filtri: l’intervista rivelatrice

A grande sorpresa per i fan, l’ex naufraga concorrente de’ L’isola dei famosi rende noto che non intende più rendersi disponibile alle collaborazioni nel mondo dell’hard. Dopo il rilascio di 39 film pornografici che vanta all’attivo e che la rendono tra le icone pornografiche più influenti nel mondo della filmografia osé, Filomena Mastromarino – in arte Malena – ammette di sentirsi pentita di aver investito tempo e forze fisiche per il ruolo di attrice in progetti a luci rosse.

“Mi sono pentita del porno”, fa sapere tra le dichiarazioni intimiste in un’intervista concessa a Il giornale. Ed é con il nuovo intervento a mezzo stampa che l’ex naufraga a L’isola dei famosi dà pubblicamente notizia del suo ritiro dal mondo dell’hard: “Ho scelto il set come ribellione -dichiara, poi, facendo mea culpa di una scelta professionale che oggi considera sbagliata-, ma è stato uno sbaglio. Sono certa di avere già pagato”.

Il motivo dell’addio al porno

L’intervistata, inoltre, ammette di essersi fatta del male da sola, come donna, avviando la carriera di attrice porno come una sfida personale. “Avrei dovuto riflettere di più.”- prosegue nella confessione a cuore aperto. “Ogni scelta che ho fatto nella mia vita, ripensandoci adesso, è stata l’opposto di quello che il cuore mi diceva di fare. Una sorta di ribellione. […]”.Oggi, quindi, Malena fa totale ammissione del peso di un errore che non rifarebbe: “Credo che il porno sia stato uno sbaglio e sono certa di aver già pagato”.

Nel frattempo, tra i più fedeli fan di Malena attivi nel web, se da una parte c’é chi ora si dichiara dispiaciuto per il suo addio all’hard, d’altro canto c’é chi invece appoggia l’ex naufraga mostrandole supporto, nel rispetto della scelta. E, intanto, in vista dello scoccare del nuovo anno 2025, Monica Setta anticipa l’imperdibile appuntamento di uno special nel piccolo schermo, dedicato proprio a Malena: “La storia di Malena è in realtà più complessa e contempla almeno un paio di colpi di scena -fa sapere l’annuncio social della conduttrice dell’episodio prossimamente in onda sulle reti Rai-. La vedrete in versione integrale venerdì 3 gennaio a STORIE DI DONNE AL BIVIO, PRIME TIME su Rai 2 alle 21″.