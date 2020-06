Sta per tornare su Rai 2 uno show che ci strapperà molte risate e che ci farà trascorrere qualche ora in allegria. Di cosa stiamo parlando? Presto detto: ci riferiamo alla trasmissione targata Rai 2, Made in Sud che avrà al timone per il secondo anno consecutivo, Stefano De Martino.

Stefano De Martino nuovamente alla conduzione di Made In Sud 2020

Stefano De Martino di strada ne ha fatta parecchia: se è partito come allievo di un talent, per poi diventarne ballerino professionista e conduttore (del Day time e di Amici Casting) lo ritroviamo ora come conduttore di un programma di comici, Made in Sud.

Ma già in passato la sua carriera ha avuto uno slancio in avanti, avendo condotto anche un’altra trasmissione di intrattenimento, Stasera tutto è possibile, che prima era di Amadeus. Non tralasciando anche l’esperienza di Inviato dell’Isola dei Famosi 14 nel 2018.

Made In Sud 2020: ecco quando in tv

De Martino è inarrestabile, dunque. Il programma comico di Rai 2 torna da lunedì 15 giugno in prima serata. Stefano torna alla conduzione dello show con tutta l’energia e l’entusiasmo che lo contraddistingue. Da tempo ha lasciato la sua dimora a Milano per andare a vivere nella sua Napoli, dove viene realizzato il programma. A causa di questo allontanamento dalla moglie Belen Rodriguez, il gossip si è scatenato facendo leva su questa separazione asserendo che tra i due ci sia una crisi profonda.

A questo proposito Belen attraverso un IG ha voluto mettere in chiaro le cose, ma De Martino su questa presunta crisi non si è espresso. Anzi, è molto concentrato sulla ripartenza del programma e dalle pagine di Sorrisi e Canzoni fa sapere: “Nella conduzione cerco sempre di fare leva sui miei partner. Mi presto a fare da spalla. Sono come il calciatore che fa l’assist per consentire al compagno di squadra di segnare” spiega.

I partners a cui fa riferimento Stefano sono: Fatima Trotta e Biagio Izzo. E su di loro dice: “Con tutti e due c’è feeling, ma con Biagio, che è il capocomico, ormai basta uno sguardo per capirci al volo. E in un periodo dove ci sono tante restrizioni dovute al rispetto dei protocolli di sicurezza e igiene, poter contare su una squadra collaudata è confortante. I protagonisti sono sempre due: i comici e il pubblico a casa”.

Il programma come novità – se così si può definire- non avrà il pubblico in studio, come da protocollo sanitario per evitare assembramenti. La pandemia da Coronavirus ha messo un bel freno a mano a tutti i programmi tv, soprattutto in quelli dove il pubblico è fondamentale. Ma dopo la quarantena, che ci ha costretto a casa dove abbiamo divorato intere serie tv su Netflix o Sky, ma anche fiction o repliche di programmi è arrivato il momento di guardare qualcosa di nuovo, di fresco e divertente.

Made In Sud 2020: tutte le novità

Innanzitutto, la prima novità in assoluto è l’assenza di pubblico, e come dicevamo per questo genere di programmi, è un bel pugno nello stomaco. Poi ci sarà qualche richiamo ai temi d’attualità, ma nel rispetto dei tristi eventi che abbiamo vissuto durante la pandemia.

Poi ci si adeguerà alle restrizioni imposte dal protocollo sanitario: distanziamento sociale, e divieto di toccarsi fra i comici che si alterneranno sul palco. Il contatto fisico, anche la semplice stratta di mano, non ci sarà. Ma la cifra stilistica del programma non perde la sua essenza: divertire il pubblico.

Stefano De Martino un artista molto versatile di nuovo alla conduzione di Made In Sud 2020

Dal ballo alla conduzione il passo è breve! Questo è quello che ha fatto De Martino che ha cercato di allargare i suoi orizzonti imparando a cimentarsi in qualcosa di diverso che non sia il ballo.

L’esperimento è riuscito alla perfezione dal momento che già la scorsa stagione la trasmissione è stata molto seguita e i numeri di De Martino sono quindi saliti. Ma il marito di Belen Rodriguez si è anche cimentato in un ruolo per lui insolito: il doppiatore. Sempre a Sorrisi racconta: “Ho doppiato uno dei personaggi di “Arctic – Un’avventura glaciale” (l’uscita è stata rimandata a causa della pandemia). Una volpe artica, che non doveva avere nessuna cadenza. Ci ho lavorato più di un mese e mezzo insieme con il mio coach di doppiaggio Patrizio Prata e ora sono curioso di capire dalle facce delle persone che mi conoscono se individuano la mia voce priva di inflessione.

È proprio “Made in Sud” il primo show comico ad andare in onda dopo il picco dell’emergenza sanitaria da covid – 19 che come sappiamo ha già stravolto se non cancellato molte trasmissioni.

Dall’Auditorium del Centro di produzione della Rai di Napoli si alterneranno artisti già affermati e comici al loro esordio in tv. Una trasmissione che quest’anno avrà anche tre nomi importanti che daranno un valore aggiunto al programma:

Il mitico Lello Arena ,

, Il cantante e attore Sal Da Vinci,

Il sassofonista Enzo Avitabile.

La maratona di comicità, fatta di gag, monologhi e battute a raffica ci regalerà anche tanta buona musica.