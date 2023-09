A 25 anni dalla morte la Rai celebra il grandissimo Lucio Battisti con il documentario dal titolo “Lucio per amico” trasmesso in prima serata su Rai1. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni di uno speciale che si preannuncia imperdibile!

Lucio per amico ricordando Battisti su Rai1: quando in tv e anticipazioni

Mercoledì 13 settembre dalle ore 21.25 appuntamento in prima serata su Rai1 con lo speciale “Lucio per amico ricordando Battisti“. Un lungo viaggio alla ri-scoperta di uno dei più grandi artisti della musica italiana reso possibile grazie anche all’aiuto di Mogol, grande amico e spalla di Battisti. Il documentario si preannuncia imperdibile offrendo al telespettatore uno sguardo sull’uomo ed artista Lucio Battisti.

Un’ora e mezza di musica, pensieri e parole a cura dell’autrice Maite Carpio. La giornalista dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato qualche dettaglio sul documentario. “Io sono spagnola di nascita e ricordo che ascoltavo Battisti già prima di arrivare in Italia. Qui, però, ho capito immediatamente che lui era (ed è) proprio la colonna sonora del Paese. Così mi è cresciuta la curiosità per il suo genio, per il modo in cui ha rivoluzionato la musica e la canzone italiana. E mi sono interessata anche al suo rapporto con Mogol, che m’è parso subito un fenomeno unico” – ha detto la giornalista ed autrice.

Lucio per amico ricordando Battisti, ospiti ed amici lo ricordano su Rai1

La morte di Lucio Battisti ha scosso tutto il mondo della musica e dello spettacolo. Il 9 settembre del 1998 si è spento a soli 55 anni presso l’ospedale San Paolo di Milano uno dei geni indiscussi della nostra musica italiana. Un artista che ha emozionato generazioni su generazioni diventando con le sue canzoni un mito per milioni di persone. A distanza di 25 anni da quel triste giorno, la Rai ha deciso di ricordare e celebrare l’arte di Battisti con uno speciale documentario dove protagonista indiscussa è la sua musica.

Per l’occasione tantissimi amici e colleghi pronti a rivelare retroscena inediti e inaspettati su Battisti, ma anche ricordi preziosi. Tra gli ospiti: Mogol, Mario Lavezzi, Mara Maionchi e tanti altri. Non solo, a cantare alcune delle più belle canzoni nate dall’unione di Battisti e Mogol ci saranno grandi nomi della musica italiana. A cominciare da Noemi sulle note di “Amarsi un pò“, Gianluca Grignani con “Il tempo di morire”, Giovanni Caccamo con la meravigliosa “Emozioni” e Giusy Ferreri con “Io vivrò (senza te)“.

L’appuntamento con “Lucio per amico ricordando Battisti” è per mercoledì 13 settembre in prima serata su Rai1.