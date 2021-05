Sabato scorso si è conclusa la ventesima edizione di ‘Amici’ il talent più longevo d’Italia ideato e condotto da Maria De Filippi. Un’edizione che consacra il programma di Canale 5 tra quelli più seguiti di sempre. Un’edizione che ha visto il ritorno sulle reti Mediaset anche di Lorella Luccarini nei panni di docente. Ed è proprio Lorella che oggi attraverso il suo profilo Instagram scrive una lettera a Maria De Filippi prendendo in prestito il titolo di un altro programma della De Filippi: ‘C’è Posta per Te’.

La lettera di Lorella Cuccarini a Maria De Filippi

“Cara Maria, oggi “c’è posta per te”.⁣ Con queste parole inizia la lunga lettera Lorella Cuccarini.

“Vorrei dirti tante cose, ma credo che a volte non serva, perché basta guardarsi negli occhi. Penso però che il pubblico debba sempre sapere la verità e su questo io non mi tiro mai indietro. Un anno fa, ero stanca. E sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere”. Lorella parla di un periodo difficile, quasi certamente si riferisce alla sua esclusione dal programma ‘La Vita Indiretta‘, che ha messo Lorella al centro di un ciclone mediatico fatto di non poche polemiche.

Nella lettera la Cuccarini dedica parole d’affetto e stima verso la “Regina di Canale 5”, parole, che evidentemente Lorella aveva bisogno di dedicare a colei che le ha dato una possibilità importante dopo un anno complicato: “Sei arrivata tu. Ti conoscevo e stimavo come professionista, ma non avevo idea di come fossi dietro le quinte. Ti ho parlato come si parla ad un’amica. A cuore aperto. Non ho dubitato un secondo della tua onestà. Mi hai spalancato le porte, mi hai mostrato l’inimmaginabile lavoro che fai dietro le quinte. E mi hai dato spazio senza timore, fidandoti, lasciandomi spesso carta bianca. In cambio, non hai chiesto nulla. Maria, sei un essere speciale e tutto il successo professionale e privato che hai te lo meriti incondizionatamente”.

Lorella ricorda le parole di Sandra Mondaini

Nella lunga lettera indirizzata a Maria De Filippi, Lorella Cuccarini ricorda le parole di un’altra grande protagonista della tv italiana: Sandra Mondaini.

“Una volta l’indimenticata Sandra Mondaini mi disse una frase che mi commosse: “Lorella se un giorno dovessi trovarti in difficoltà e ti servisse anche solo un taxi, tu chiamami che arrivo a prenderti io”. Ecco, oggi quelle parole sento di dirle a te. Qualunque cosa mai ti servisse Maria, tu chiama e io vengo a prenderti. Oggi e sempre.

Grazie”.