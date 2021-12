Dopo lo stop dello scorso anno a causa della situazione sanitaria, torna su Rai 1 lo storico appuntamento con lo “Zecchino d’Oro”. Venerdì 3 e sabato 4 dicembre, infatti, Francesca Fialdini e Paolo Conticini prenderanno il posto rispettivamente di “La vita in diretta” e “Italia sì”, conducendo le due semifinali della sessantaquattresima edizione dello Zecchino d’Oro.

Per la finale di domenica alla conduzione arriverà invece il direttore artistico del concorso, che dal 2017 è Carlo Conti. Grande assente Mara Venier, impegnata nella conduzione di “Domenica In” e prossimamente della serata evento per Telethon.

Lo Zecchino d’Oro 2021, le dichiarazioni in conferenza stampa

Ieri si è svolta in streaming la conferenza stampa di presentazione a cui hanno preso parte i conduttori e il direttore di Raiuno Stefano Coletta che si è detto soddisfatto per questo ritorno televisivo: “Sono molto contento di questo festival che dal primo giorno su Rai 1 ho dichiarato di volerlo portare a una normalità di programmazione. Ho sempre considerato lo Zecchino d’Oro un’espressione del servizio pubblico, come specchio del nostro paese. Sono contento che si torni alla formula dei tre pomeriggi. Anche l’intrattenimento deve rispondere a dei criteri di credibilità e autorevolezza. Il ritorno in questa formula dello Zecchino è la risposta risarcitoria che diamo ai bambini. Lo Zecchino d’Oro non ha mai voluto essere un talent e non ha mai inciso nei testi delle canzoni la competizione fra i bambini. È uno spicchio del nostro palinsesto di grande sanità. Anche l’ultima edizione dimostra il seguito generazionale del programma. È un’occasione per mettere davanti alla tv: è un prodotto semplice come l’infanzia lo è. Anche noi adulti recuperiamo lo spazio del puer, che deve sempre rimanere dentro di noi”.

Tra gli autori delle canzoni in gara nomi blasonati come Claudio Baglioni e Marco Masini. Carlo Conti ha spiegato quali saranno le novità di questa edizione: “Lo Zecchino è un prodotto semplice: il direttore ha dato la definizione migliore. Paolo e Francesca saranno i protagonisti delle due semifinali, che presenteranno sette canzoni a serata. Quest’anno abbiamo deciso di allargare l’arco degli autori, scegliendo di prendere una sola canzone per autore. Ci divertiremo io e gli autori a trovare delle sfide fra Paolo e Francesca e glielo diremo lì al volo con una busta a sorpresa che arriverà in studio”.

Tra le novità: “Amazzonia”, un brano speciale cantato dal Piccolo Coro dell’Antoniano insieme a Orietta Berti, che racconta l’importanza del preservare il più grande polmone verde del nostro pianeta e sarà una delle due bonus track della compilation del 64° Zecchino d’Oro. Orietta Berti farà inoltre parte, durante la finale, della giuria speciale insieme a Francesca Fialdini, Paolo Conticini, Orietta Berti, Cristina d’Avena e un quinto componente a sorpresa.

Le parole di Francesca Fialdini e Paolo Conticini

Per Francesca Fialdini è un ritorno alla conduzione dello “Zecchino d’Oro”: “Arrivo a questo Zecchino dopo qualche anno di stop. Nel tempo il linguaggio dei bambini è cambiato”.

Paolo Conticini parla di questa importante kermesse dedicata ai bambini come una delle esperienze più belle della sua carriera. Proprio a proposito del coinvolgimento di autori come Baglioni e Masini, Carlo Conti ha specificato: “Credo che la differenza fra canzoni per bambini e canzoni per adulti sarà sempre più labile”.

Al termine della conferenza, il direttore di Raiuno Stefano Coletta si è poi scusato per l’interruzione del film “La stagione della caccia”. Proprio ieri sera infatti a 10 minuti dal termine del prime time, la rete ha tagliato bruscamente ed inspiegabilmente la parte finale della produzione dando la linea a “Porta a Porta”, condotto da Bruno Vespa. Sul piede di guerra non solo i telespettatori ma anche il regista Roan Johnson.

Coletta è intervenuto sulla questione: “E’ capitata questa cosa molto sgradevole e molto poco rispettosa. Quello di ieri sera con La stagione della caccia, di cui non sono andati in onda gli ultimi 10 minuti, è stato un errore tecnico. Un’incidente materiale che ha delle responsabilità che possono purtroppo avvenire. La prima decisione che ho preso è che lo ritrasmetteremo entro il mese di dicembre, chiedo scusa a tutti”.