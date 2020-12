Ultima puntata di Live Non è la d’Urso. Gli ospiti per domenica 20 dicembre 2020 saluteranno, quindi, insieme a Barbara d’Urso, i telespettatori di Canale 5 dando loro appuntamento a dopo le Feste di Natale. Quali Vip approderanno nel salotto dell’ammiraglia Mediaset? Per l’occasione la conduttrice ha chiamato a raccolta molti personaggi famosi del panorama nazionale ed internazionale. Tante saranno le storie raccontate, tagli gli scoop e le sorprese. Ecco le anticipazioni sulla trasmissione.

Dal DPCM alle ultime news sui vaccini contro il Covid 19: le anticipazioni di Live Non è la d’Urso

Come ogni domenica sera, Barbara d’Urso aprirà l’ultima puntata del 2020 di Live Non è la d’Urso occupandosi di cronaca e attualità. Spazio dunque ai commenti in merito al nuovo DPCM di Conte per i giorni di Natale, Capodanno ed Epifania.

Cosa potranno o non potranno fare gli italiani durante le Feste? Come sarà questo Natale? A questi interrogativi la conduttrice cercherà di dare una risposta insieme ad esperti e semplici opinionisti. Di sicuro, visto il tema caldo, il dibattito in studio si infiammerà.

Si parlerà poi anche di vaccino sentendo sia le opinioni di quelli a favore che di quelli contrari.

Live Non è la d’Urso ospiti: il figlio non riconosciuto di Maradona, la vedova di Paolo Rossi e Jessica Notaro

Successivamente in studio, direttamente dall’Argentina, arriverà il figlio diciottenne, non ancora riconosciuto, del compianto Diego Armando Maradona.

Si parlerà dunque della morte del grandissimo Campione e della lotta per l’eredità. Sulla scomparsa del Pibe de Oro sono comparsi numerosi gialli. In primis vi sono querelle sulle cure che gli sono state prestate e sulla casa in cui era stato rinchiuso per la sua convalescenza. Oltre a ciò vi sono polemiche sull’eredità. L’ex moglie e i figli riconosciuti, ma anche quelli ancora non riconosciuti sono tutti in lotta fra loro.

Nel salotto di Barbara d’Urso arriverà anche la vedova di Paolo Rossi. Il campione italiano, recentemente scomparso, ha lasciato un enorme vuoto. A parlare con Barbara ci sarà la vedova di Rossi. La donna racconterà dunque i sentimenti provati e l’immenso dolore dietro all’annuncio su Instagram.

Nel giorno del funerale, poi, alcuni ladri hanno ripulito la villa di Rossi. Un gesto ignobile, stigmatizzato dai vari media e dagli utenti social. Si parlerà dunque anche di questo e dei beni sottratti alla famiglia.

Per finire spazio anche a Jessica Notaro dopo che negli ultimi giorni è giunta la sentenza con cui è stata inflitta una pena di quindici anni di detenzione per il suo aguzzino.

I protagonisti del GF VIP 5 da Barbara d’Urso

Non mancheranno, in studio, anche alcuni protagonisti del GF VIP 5 di Alfonso Signorini. Continuerò la saga di Paolo Brosio e della fidanzata. I due torneranno per provare a tutti il loro amore e mettere a tacere, definitivamente, i detrattori. Ci riusciranno?

Selvaggia Roma, infine, potrà riabbracciare finalmente il padre che non vede da tantissimo tempo.