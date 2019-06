Live non è la d’urso, il programma televisivo in onda dal 13 marzo 2019 ogni mercoledì sera su Canale 5, con la conduzione di Barbara D’Urso, chiuderà il 19 giugno 2019.

Live non è la d’urso: non ci saranno altre puntate

Secondo quanto annunciato da tutti i siti d’informazione televisiva e non, il programma condotto da Barbara D’urso, campione d’ascolti del mercoledì sera si sarebbe dovuto “allungare” di altri due appuntamenti, terminando la sua programmazione il 3 luglio 2019.

Le Puntate extra di Live – Non è la D’Urso, stando alle informazioni in nostro possesso, NON CI SARANNO ed il programma terminerà con la sua ultima puntata mercoledì 19 giugno 2019.

Attenzione, nessuna cancellazione anticipata dello show del mercoledì sera, come potrebbero ipotizzare i detrattori di Barbara D’urso.

Al momento non si conoscono i motivi di questa scelta di non allungare lo show di altre 2 settimane, come inizialmente annunciato anche dalla stessa Mediaset. Una delle motivazioni che proviamo ad ipotizzare è qualcosa tipo “Estate”, “Vacanze” 🙂

Siamo certi di una cosa: dalla prossima stagione televisiva rivedremo lo show in prima serata di Barbara D’urso, visto anche gli ottimi ascolti ottenuti, soprattutto grazie al caso Prati-Gate.