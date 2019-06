A Live – Non è la D’Urso debutta ufficialmente la docu-fiction sul Pamela Prati gate, con tanto di ospiti spettatori in stile Drive-in. Nella puntata di questo mercoledì 12 giugno 2019, infatti, il programma di Canale 5 ha mandato in onda una ricostruzione della cosiddetta “operazione Mark Caltagirone”, con protagonisti degli attori. Il risultato? Tre finali diversi, così come tre sono le “versioni discordanti” fornite dalla stessa Pamela Prati e dalle due ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Qui il video Mediaset completo dell’intero filmato. Qui anche l’intervista a Manuela Arcuri.