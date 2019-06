“Questa è una cosa gravissima”. Manuela Arcuri replica così a Pamela Perricciolo, in un’intervista concessa nella puntata di Live – Non è la D’Urso di stasera, mercoledì 19 giugno 2019. In collegamento con Barbara D’Urso, infatti, l’attrice di cinema e fiction tv fa alcune precisazioni in merito alle recenti dichiarazioni rilasciate al Fatto Quotidiano dall’ex agente di Pamela Prati. Qui il video Mediaset in cui la Arcuri fornisce anche la sua testimonianza a proposito del finto “Simone Coppi“.