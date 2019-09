Nuova puntata fiume per Live – Non è la D’Urso. Anche la seconda di domenica 22 settembre 2019 è stata trasmessa in diretta su Canale 5 fino all’una di notte circa e si può rivedere in streaming on demand.

Nella nuova puntata di Live, in onda ieri sera in prima serata: Matteo Salvini e Asia Argento uno contro l’altra; le novità sul rapporto tra Renato Zero e Loredana Bertè; le rivelazioni sulla morte di Mia Martini; le ultime notizie su Marco Carta ed il presunto furto alla Rinascente; le immagine esclusive con Fabrizio Corona in carcere; l’intervista alla madre del finto Sebastian Caltagirone; il debutto in tv di Adriano Panzironi e le critiche a “Life 120”; il duro affondo di Alessandro Cecchi Paone all’uomo.

Ecco qui: il video Mediaset completo della replica della puntata intera di ieri e di tutte le interviste ai nuovi ospiti di Barbara D’Urso. Live tornerà in tv e in streaming anche domenica prossima.