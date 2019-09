“Mimì non è morta, è più viva che mai. Se si è tolta la vita? No“. A parlare così di Mia Martini è Loredana Bertè, ospite a Live – Non è la D’Urso nella seconda puntata di domenica 22 settembre 2019. Intervistata in studio, infatti, la cantante ha commentato con queste parole il rapporto che ancora oggi la lega alla sorella, poco dopo anche commuovendosi davanti al film della loro vita. Ecco il video Mediaset con l’intero momento, trasmesso ieri sera in prima serata su Canale 5.