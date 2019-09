Adriano Panzironi va a Live – Non è la D’Urso e finisce sotto accusa. Ospite per la prima volta del programma di Canale 5, infatti, il promotore di “Life 120” è stato oggetto di un duro affondo da parte di Alessandro Cecchi Paone (e non solo; in collegamento è spuntato anche Alberico Lemme).

Panzironi ha replicato all’ex conduttore del Tg4 annunciando provvedimenti legali contro di lui. Ma come finirà? In attesa di scoprirlo, ecco qui il video Mediaset con lo scontro tra i due, tratto dalla seconda puntata di ieri sera, domenica 22 settembre 2019.