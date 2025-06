Prime Video presenta i nuovi titoli disponibili da Luglio sul catalogo. Tra film e serie tv, anche questo mese avrà delle novità interessanti, da vedere in attesa delle ferie o per iniziare ad entrare nel mood delle vacanze estive, tra sole e relax. Da Capi di Stato in Fuga a Shadow Force- ultima missione, ecco cosa ci aspetta sulla piattaforma prossimamente.

Le serie tv più attese in arrivo a Luglio 2025 su Prime Video

Il 9 luglio arriva la serie tv Ballard. Adattamento dei romanzi bestseller di Michael Connelly, si seguono le vicende della detective Renée Ballard (Maggie Q), a capo della nuova divisione casi irrisolti della polizia di Los Angeles. Mentre è impegnata ad indagare, la detective scopre una pericolosa cospirazione all’interno della polizia. Con l’aiuto della sua squadra di volontari e del detective in pensione Harry Bosch (Titus Welliver), Ballard dovrà affrontare traumi personali e pericoli mortali pur di svelare la verità.

L’11 luglio arriva invece Una notte nell’Idaho: sangue al college. Ispirata a fatti realmente accaduti, questo titolo segue la terrible vicenda del 13 novembre 2022. Quattro studenti dell’Università dell’Idaho, in piena notte, vennero brutalmente accoltellati a morte in una casa fuori dal campus. Un avvenimento di cronaca terribile, in cui gli interrogativi abbondano. I colpi di scena e i successivi sviluppi hanno reso questo crimine una delle storie di maggior risonanza mediatica dell’ultimo decennio.

Dal 16 luglio, con i primi 2 disponibili dal 16 luglio e i successivi disponibili uno a settimana, fino al 17 settembre, sarà disponibile la terza stagione de L’estate nei tuoi occhi. Basato sulla trilogia di libri best-seller firmata da Jenny Han, la serie è diventata un fenomeno culturale e conquistato fan di tutto il mondo. La storia segue il triangolo amoroso tra Belly e i due fratelli Conrad e Jeremiah, tra rapporti in continua evoluzione, cuori infranti e la magia dell’atmosfera estiva.

I film più attesi in arrivo su Prime Video a Luglio

Il 2 luglio arriva la nuova action comedy Capi di Stato in fuga. La storia segue il Primo Ministro inglese Sam Clarke (Idris Elba) e il Presidente USA Will Derringer (John Cena) che hanno un rapporto un po’ teso. Quando diventano l’obiettivo di un potente e spietato avversario, saranno costretti a cooperare. Aiutati dalla brillante agente dell’MI6 Noel Bisset (Priyanka Chopra Jonas), dovranno stringere alleanze e darsi alla fuga per sventare una cospirazione globale che minaccia l’intero mondo.

L’11 luglio viene rilasciato anche il nuovo film Marked Men – oltre le regole. Basato sul romanzo best-seller di Jay Crownover, “Tattoo series: Oltre le regole”, la trama racconta la storia d’amore inaspettata tra Shaw (Taylor), una studentessa di medicina, e Rule (Stokes), un tatuatore ribelle con uno stile di vita caotico. Entrambi devono affrontare demoni interiori e le costanti pressioni della società, che mettono alla prova il loro fragile legame. Insieme dovranno capire se il loro amore può sopravvivere o si autodistruggerà prima ancora di iniziare.

Infine, dal 24 luglio, sarà disponibile il nuovo film Shadow Force – ultima missione. La storia segue Kerry Washington (Kyrah) e Omar Sy (Isaac), entrambi ex membri di un’unità internazionale d’élite di assassini conosciuta come “Shadow Force”. Dopo aver lasciato il team per iniziare una nuova vita insieme, scoprono di essere inseguiti da undici dei più letali assassini al mondo. Tra adrenalina e tensione, i due scopriranno presto il peso delle loro azioni passate. Insieme, dovranno decidere cosa sono disposti a fare per proteggere le persone che amano di più al mondo.