Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 16 al 22 maggio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv americana promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo uno zaino, ma non uno qualsiasi. Si tratta dello zaino appartenuto a Tom Starr, che nasconde un segreto incoffessabile e che apre nuove ipotesi sulla sua morte. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni italiane Beautiful: i sospetti su Luna

Il ritrovamento dello zaino di Tom Starr (ma soprattutto il suo contenuto) a casa di Luna e Poppy, scatena reazioni inaspettate. Nelle lettere conservate all’interno dello zaino, Tom affermava di essere il vero padre biologico di Luna.

Tutto ciò porta Katie e R.J. a sospettare della ragazza: è stata davvero Luna Nozawa a eliminare prima Tom e poi Hollis, per evitare che questo tremendo segreto venisse alla luce, facendole perdere quella posizione privilegiata che è riuscita a conquistarsi nellafamiglia Spencer? Bill è ormai convinto di essere il padre della giovane: Luna ha agito nella maniera più drastica per impedire che scoprisse una verità scomoda?

Beautiful – Trame settimanali al 22 maggio: cosa nasconde Poppy?

Nel frattempo anche il comportamento di Poppy suscita qualche perplessità in Bill. Lo Spencer – parlando con il figlio Liam – non può fare a meno di sottolineare come la compagna appaia talvolta sfuggente. Non ha dubbi che anche lei lo ami, esattamente come lui, ma spesso avverte la sensazione che gli nasconda qualcosa di profondamente inquietante.

Quando poco dopo Katie affronta apertamente l’editore, facendogli notare che la Nozawa potrebbe essere coinvolta nelle due morti a Il Giardino, la tensione sale alle stelle. Luna è presente al confronto, e difende con forza la madre, mentre Poppy respinge ogni accusa e si difende definendo Katie una ex compagna gelosa.

Spoiler Beautiful, puntate italiane

In una storyline parallela, vediamo Logan e Ridge che – rientrati da Monte Carlo – condividono con tutto lo staff della Forrester Creations il successo della nuova linea Brooke’s Bedroom.

Viene organizzata un evento esclusivo alla villa di Eric, che ha anche un altro obiettivo, ovvero quello di riuscire a ottenere i diritti musicali per gli spot pubblicitari da Danny Romalotti. Quest’ultimo raggiunge la residenza di Eric con la compagna, Christine Blair. Entrambi vengono accolti calorosamente.

Donna si mostra entusiasta per la presenza della celebre rockstar, ma non tutti condividono il suo stato d’animo. Steffy infatti, fatica ad accettare che sia una Logan a dare il volto a una linea di successo, e non fa niente per nascondere il suo disappunto. Brooke la invita a cessare le ostilità, ma in tutta risposta la figlia di Ridge sottolinea i problemi legati alla Hope for the future.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

Mentre a villa Forrester si festeggia, a casa di Luna e Poppy si presentano gli agenti, che conducono via la madre. La donna viene arrestata con l’accusa di avere ucciso Tom Starr e Hollis. Gli ultimi aventi non fanno altro che gettare nuove ombre sulla paternità di Luna: Poppy ha agito così per impedire che venisse a galla la verità, ed emergesse che Bill non è il padre biologico di sua figlia?

Hope confessa alla madre la sua ossessione per Finn, tacendole però che tra lei e il giovane medico c’è stato anche un bacio. Poco dopo Finnegan convoca la giovane Logan nel suo ufficio, e le dice che non intende nascondere a Steffy quanto accaduto. Non vuole tenerle nascosto nienete, per non ripetere gli errori già fatti in passato con Sheila. Hope sa bene che quella rivelazione finirebbe per aumentare le tensioni tra lei e Steffy, portando la figlia di Ridge a decisioni che potrebbero interessare anche la sua linea di abbigliamento.

Gli equilibri, già molto fragili, tra le due famiglie potrebbero subire un nuovo scossone. Cosa succederà ora? Lo scopriremo tra qualche giorno, con le nuove anticipazioni settimanali. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati su questa trama, che promette di tenerci con il fiato sospeso.