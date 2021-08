Quali sono le serie tv Amazon Prime Video da guardare nel mese di settembre 2021? Tra le novità, segnaliamo i nuovi episodi di Nove perfetti sconosciuti e la docuserie sul Paris Saint-German, una esclusiva Amazon. Ecco nel dettaglio i titoli del mese di settembre.

Serie tv Amazon Prime Video di settembre 2021: le novità

Il mese di settembre su Prime Video inizia il 10 settembre con PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende, docuserie in esclusiva di Amazon sulla squadra del Paris Saint-Germain, che permette un’introspezione a 360 gradi all’interno del club, seguendo giocatori, allenatori e tifosi. Il 17 settembre è in uscita Do Re & Mi: serie animata e musicale per bambini con Kristen Bell, segue le avventure di tre uccelli canterini che vivono in un mondo a ritmo di musica e melodie varie.

Il mese si conclude con Goliath 4, ultima stagione della serie con Billy Bob Thornton, disponibile dal 24 settembre. La storia racconta le vicende di un ex rinomato avvocato, ora caduto in disgrazia, che accetta a malincuore di intentare una causa per omicidio contro uno studio legale colpevole di aver contribuito ad una cospirazione mortale. Nell’ultima stagione, il protagonista torna alle sue origini e si allea con una collega per smantellare l’industria degli oppioidi, uno dei più grossi “Golia” degli Stati Uniti.

Serie tv Amazon Prime Video di settembre 2021: i nuovi episodi di Nove perfetti sconosciuti

Prosegue Nove perfetti sconosciuti, serie tv con Nicole Kidman. Ogni settimana verrà pubblicato un nuovo episodio quasi in contemporanea con la messa in onda americana (più precisamente, un giorno dopo la programmazione su Hulu). Il finale di stagione, ossia l’ottavo e ultimo episodio, è previsto il 23 settembre.

La storia è ambientata in un resort di lusso, dove nove sconosciuti passano il loro tempo in assoluto relax per riposare la mente e il corpo. A vigilare su di loro c’è l’enigmatica proprietaria Masha. Col passare dei giorni, i nove estranei scopriranno molti segreti su di loro e soprattutto sulla direttrice del resort, dove niente è come sembra.