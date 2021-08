Nicole Kidman continua ad essere protagonista del piccolo schermo: dopo The Undoing, l’attrice Premio Oscar sarà protagonista in Nove Perfetti Sconosciuti, serie tv di Hulu che arriva a livello globale sulla piattaforma di Amazon Prime Video. La storia è basata sul romanzo dell’autrice australiana Liane Moriarty – bestseller del New York Times – già scrittrice di Big Little Lies.

Lo show è prodotto dallo stesso team di Big Little Lies (dove ha recitato anche la Kidman). Girata in Australia, sotto a dei rigidi protocolli anti-Covid (secondo le leggi imposte dal governo del paese), la serie drama è ambientata in un resort di benessere di lusso che promette un processo di guarigione e trasformazione. Scritta da David E Kelley e John Henry Butterworth e diretta da Jonathan Levine, i primi tre episodi sono disponibili dal 20 agosto sulla piattaforma di streaming Prime Video; i successivi verranno rilasciati uno a settimana, fino al finale previsto a settembre.

Nove Perfetti Sconosciuti: la trama della serie tv

La storia, come si evince dal titolo, ruota intorno a nove personaggi sconosciuti; stressati dalla vita frenetica della città, decidono di provare un’esperienza per rilassare la mente il corpo e seguire un percorso per avere un migliore stile di vita.

A sorvegliarli durante i dieci giorni di permanenza c’è l’enigmatica direttrice del centro, Masha, una donna la cui missione è quella di far sì che questi sconosciuti abbiano tutto ciò che desiderano. Ma questi nove estranei non hanno idea di ciò che li aspetta e stanno per scoprire molti segreti l’uno dell’altro, soprattutto riguardanti la loro direttrice Masha.

Nove Perfetti Sconosciuti su Prime Video: il cast e i personaggi della serie Amazon

Nel cast della serie tv, Nicole Kidman nei panni di Masha Dmitrichenko, direttrice del centro di benessere; Melissa McCarthy è Frances Welty; Luke Evans è Lars Lee; Melvin Gregg è Ben Chandler; Samara Weaving as Jessica Chandler; Michael Shannon è Napoleon Marconi; Asher Keddie è Heather Marconi; Grace Van Patten è Zoe Marconi; Manny Jacinto è Yao; Tiffany Boone interpreta Delilah; Regina Hall è Carmel Schneider; e Bobby Cannavale nel ruolo di Tony Hogburn.