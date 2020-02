Tornano Le Iene Show in prima serata su Italia 1. Dopo la lunga pausa natalizia, il programma cult ideato da Davide Parenti torna come sempre con due appuntamenti settimanali: il giovedì con un trio di conduttori e il martedì con la coppia Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Ecco per voi le anticipazioni della prima puntata del 2020 in onda giovedì 13 febbraio su Italia 1!

Le Iene Show 2020 tornano stasera su Italia 1

Giovedì 13 febbraio al via la stagione 2020 de “Le Iene Show”, il programma di grandissimo successo trasmesso nella prima serata di Italia 1. La puntata del giovedì è affidata alla conduzione di tre volti noti del programma che si alterneranno di settimana in settimana. Si tratta del trio maschile formato da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, mentre quello femminile è formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Ricordiamo che, da martedì 25 febbraio 2020, sempre in prima serata su Italia 1 torna l’appuntamento con la doppia puntata settimana affidata al duo Alessia Marcuzzi e Nicola Savino accompagnati dalla Gialappa’s Band.

Iene digital edition con Giulia Innocenzi: “seguiremo le storie fino alla fine”

Una delle novità dell’edizione 2020 de Le Iene Show è la fascia digital dal nome “Iene.it: aspettando le Iene” affidato a Giulia Innocenzi. Si tratta di un appuntamento speciale trasmesso in diretta streaming sul portale multimediale Mediaset Play, sul sito e sulla pagina Facebook del programma e trasmesso sia il giovedì che il martedì ore 20.30 poco prima della diretta. Uno spazio dedicato ad approfondimenti, anteprime, contenuti inediti e ospiti come ha anticipato la stessa conduttrice.

“Le storie che trattiamo a Le Iene non finiscono con la fine del servizio, anzi. Talvolta, dopo la messa in onda, il caso fortunatamente si risolve, ma altre volte le promesse fatte al microfono della Iena vengono disattese non appena si spengono i riflettori. Con Iene.it -ha detto Giulia Innocenzi – abbiamo deciso di seguire le nostre storie fino alla fine, per provare a ottenere una soluzione da chi scappa dalle proprie responsabilità”.

Non solo, prosegue anche la striscia quotidiana “IENEYEH” dedicata al meglio degli ultimi 20 anni del programma cult di Italia ideato da Davide Parenti.